Un tonico esfoliante al Kombucha che rende la tua pelle lisca e fresca. Devo essere sincera, la mia idea sui tonici, così come sui primer, è sempre stata un grande “mah”. Non sono mai stata convinta che né il tonico né il primer servissero davvero a qualcosa. Il tonico esfoliante, in particolare, mi ricorda quando appena adolescente ne utilizzavo uno che prometteva di eliminare l’acne. E forse lo faceva davvero, ma la sua formula era così invasiva che la mia pelle si irritava e diventava rossa e super sensibile.

Tuttavia, l’industria della cura della pelle ha fatto molta strada dai tempi di quelle prime soluzioni pungenti. E, secondo chi lo usa già da tempo, c’è un tonico esfoliante in particolare che sembra essere incredibile contro pori dilatati e imperfezioni della pelle.

I tonici esfolianti che dipendono da acidi di bassa gradazione sono piuttosto comuni negli ultimi tempi. Basti pensare per esempio al Glow Tonic di Pixi.

Eppure, sembra non esserci niente come il tonico esfoliante al Kombucha +11% AHA di Youth to the People. La formula va ben oltre tutte le altre, combinando 8% di acido lattico, 3% di acido glicolico e due fermenti di kombucha e corteccia di albero.

La miscela crea un approccio unico. Gli alfa idrossiacidi (AHA) eliminano delicatamente lo sporco, mentre i prebiotici dei fermenti migliorano il microbioma naturale della pelle, secondo il marchio. Un microbioma bilanciato è importante per combatte acne, infiammazione e irritazione.

CORTESIA YOUTH TO THE PEPOLE

Sul sito americano del marchio, l’86% delle persone consiglia questo tonico esfoliante al Kombucha.

Anche su Sephora Italia, dove è possibile acquistare il prodotto, sono molte le recensioni entusiaste. Un’acquirente scrive: “Ottimo prodotto, si sente subito l’efficacia sia per l’effetto esfoliante che purificante. L’odore da subito l’idea di un prodotto naturale. Consigliatissimo!”.

Sul sito USA, un acquirente scrive che “dove niente, e intendo davvero NIENTE mi ha mai eliminato i punti neri dal naso al 100%”, il tonico al Kombucha lo ha fatto in poche ore . “Un utilizzo, e quando mi sono svegliata ho letteralmente pianto. È stata una lotta per tutta la vita. Non smetterò MAI DI USARE QUESTO PRODOTTO !!!!”.

Sempre più persone concordano sul fatto di aver visto risultati sorprendenti entro una settimana e una persona ha definito il tonico esfoliante “il miglior amico di un viso maturo”.