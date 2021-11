“Finalmente ho trovato uno shampoo che mi piace!!” scrive un recensore, che aggiunge: “Lo sto usando da 2 settimane, mi piace che non appesantisca i capelli ma nello stesso tempo non me li secca. Sono voluminosi e sembrano più corposi e lucidi! L’effetto mi piace molto! I miei capelli hanno la cute leggermente grassa e le punte secche. Abbinato con una maschera/balsamo sulle punte, questo shampoo pulisce bene la cute e non secca troppo. Approvato!”.

Un altro cliente scrive: “Ottimo shampoo! molto contenta di averlo trovato. In genere i prodotti non mi soddisfano mai, questo invece mi sembra il primo che fa davvero abbastanza quello che promette. Innanzitutto ha un buonissimo profumo. La chioma subito dopo il primo utilizzo risulta morbidissim e evidentemente più gonfi”.

Su Amazon USA, un acquirente dice: “Giuro che i miei capelli stanno crescendo due volte più velocemente da quando sono passato a questo shampoo e balsamo. Ho fatto crescere i miei capelli per otto mesi in preparazione del mio matrimonio. Negli ultimi quattro mesi, ho usato questo shampoo e balsamo insieme a un integratore di biotina. I miei capelli sono cresciuti il doppio e sono super morbidi”.