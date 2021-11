Olio di rosmarino per fare crescere i capelli, cosa devi sapere

L’olio di rosmarino è un olio essenziale conosciuto per le sue proprietà antinfiammatorie. Ci sono poche ricerche che lo associano alla crescita dei capelli. Ma uno studio del 2015, pubblicato sulla rivista SkinMED, ha rivelato alcuni risultati interessanti.

Nella ricerca 100 persone con alopecia androgenetica sono state divise in due gruppi. Il primo ha applicato olio di rosmarino sul cuoio capelluto per sei mesi. Il secondo un trattamento specifico per la caduta dei capelli. Dopo metà anno, i due trattamenti sembravano funzionare ugualmente bene.

L’olio di rosmarino potrebbe quindi promuovere la crescita dei capelli in alcuni individui con perdita di capelli legata all’età. Sono tuttavia necessari ulteriori studi. James Y. Wang, dermatologo e fondatore di Metropolis Dermatology, ha spiegato a Shape:

“Non è del tutto chiaro quale sia il meccanismo, ma si pensa che l’olio di rosmarino impedisca al DHT, una forma di testosterone, di interagire con i recettori sui follicoli piliferi”. “Questo impedisce il restringimento dei follicoli piliferi provocato dal DHT”.

“Altre forme di perdita dei capelli innescate da irritazione, integratori ormonali e follicoli piliferi deboli in generale potrebbero essere aiutate dall’uso di olio di rosmarino”, afferma Wang. Questo “a causa della presunta capacità dell’olio di migliorare leggermente la circolazione e ridurre l’infiammazione”.

Come usare l’olio di rosmarino per la crescita dei capelli.

Il Dr. Wang ha alcune indicazioni. Per prima cosa, dovresti usare l’olio dopo aver lavato i capelli. “Ad esempio, se ti lavi i capelli due volte a settimana, usali due volte a settimana dopo la doccia”, dice. Non devi risciacquarlo dopo averlo applicato. Se scegli di farlo, assicurati di lasciarlo riposare sul cuoio capelluto per almeno 10 minuti prima, raccomanda l’esperto.

Attenzione a non esagerare con le dosi per evitare irritazione e infiammazione del cuoio capelluto. Puoi limitarti a 5 gocce a lavaggio quando ti lavi a capelli. Foto di Monfocus da Pixabay.