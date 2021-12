La crema con bava di lumaca di Yeouth ha collezionato centinaia di valutazioni positive sul sito di iHerb. Chi la usa la definisce “una crema fantastica”.

Un acquirente ha scritto: Ottima crema giorno/notte con acido ialuronico, estratto di lumaca e tè verde. Idrata bene, migliora la consistenza della pelle, uniforma il tono, riduce le rughe profonde e le macchie scure. Dona alla mia pelle compattezza, elasticità e in generale rinfresca il viso. Il barattolo ha un volume abbastanza grande di 118 ml, quindi il costo è assolutamente giustificato. L’odore è quasi impercettibile. La crema si stende facilmente sul viso e fornisce un’idratazione istantanea che dura tutto il giorno. Applico la crema mattina e sera non solo sul viso, ma anche su collo e décolleté. Dopo tre mesi di uso quotidiano, posso dire che la pelle è diventata più idratata e tonica. Ho la pelle mista e questa crema è perfetta per me! Non ostruisce i pori né provoca allergie”.

Un altro acquirente dice: “Uso la crema alla bava di lumaca di Yeouth da più di un mese. Sento che la mia pelle è più nutrita, e anche le rughe sottili sono levigate. La pelle è elastica e ha un bel tono! Cosa amo di più? Il fatto che è una unica crema sia per GIORNO che per NOTTE, quindi non ho bisogno di molti prodotti per la mia skincare. Ah, dimenticavo, questa crema va bene anche per la pelle sensibile!”.