C’è un blush stick amato da Céline Dion che dovrebbe entrare a far parte della tua beauty routine. Si tratta del Beach Stick di Charlotte Tilbury, una delle più famose make up artista del pianeta, che ha una sua linea personalizzata di cosmetici di successo. Da Salma Hayek ad Amal Clooney, tantissime le celebrities che si affidano a lei sul red carpet.

Cosa rende il blush amato da Céline Dion così speciale: dona alla pelle un aspetto più sodo e radioso, rendendo la superficie impeccabile grazie all’azione idratante dei polimeri cremosi. I pigmenti luminosi si sfumano con facilità, illuminando la pelle con colori saturi per un’irresistibile lucentezza estiva. Le sfere che diffondono la luce creano un effetto soft focus che attenua le imperfezioni e dona radiosità al viso. Una miscela di cere idrata la pelle per un effetto morbido e vellutato.

Lo scorso gennaio la cantante canadese ha pianto la morte della madre, Therese Dion, morta a 92 anni. “Mamma, ti amiamo così tanto… Dedichiamo lo spettacolo a te stasera e canterò per te con tutto il cuore”, ha twittato la star prima di un concerto a Miami. Celine ha anche pubblicato una vecchia foto di famiglia in bianco e nero, che mostra ‘Maman Dion’ – così era soprannominata Teresa – con accanto suo marito e i loro 14 figli.

Therese lanciò la carriera della sua figlia più giovane quando aveva 12 anni inviando nel 1981 un nastro al produttore René Angelil, che sarebbe poi diventato anche marito di Celine. Therese ha condotto per diversi anni un programma di cucina in tv, commercializzando i suoi piatti con il marchio ‘Les pâtés de Maman Dion’. Ha anche creato la ‘Fondation Maman Dion’, che mira in particolare a sostenere il percorso scolastico dei giovani del Quebec da 5 a 16 anni provenienti da contesti svantaggiati.