La Commissione europea ha recentemente adottato un nuovo regolamento che riduce approssimativamente del 20% i limiti per l’uso di nitriti e nitrati come additivi alimentari, segnando un passo importante per la sicurezza alimentare nell’Unione Europea.

I nitriti (indicati come E249 ed E250) e i nitrati (E251 ed E252) sono comunemente utilizzati nella produzione di salumi per proteggerli dai batteri patogeni e mantenere il loro caratteristico colore roseo. Tuttavia, c’è stata crescente preoccupazione per il potenziale rischio cancerogeno quando questi composti si trasformano in nitrosammine all’interno dell’organismo umano.

Nitriti e nitrati, nuovi limiti

I nuovi limiti, approvati all’unanimità dagli Stati membri e basati su una valutazione scientifica rigorosa condotta dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), mantengono l’effetto antibatterico degli additivi ma riducono significativamente i rischi legati alle nitrosammine.

La commissaria Stella Kyriakides, responsabile per la Salute e la sicurezza alimentare, ha sottolineato l’importanza di questa mossa nel contesto del Piano europeo di lotta contro il cancro. Ha invitato l’industria alimentare a implementare rapidamente le nuove regole, basate sulle ultime evidenze scientifiche.

Gli operatori alimentari avranno un periodo di due anni per adeguarsi a questi nuovi limiti, sottolineando la volontà dell’Unione Europea di promuovere una transizione graduale verso pratiche più sicure nel settore alimentare.

Questa iniziativa è parte di un più ampio impegno per proteggere la salute dei cittadini europei, come stabilito nel Piano europeo di lotta contro il cancro. Mentre i nuovi limiti rappresentano un passo avanti positivo, persiste la consapevolezza della necessità di cercare alternative meno rischiose o di ridurre il consumo di alimenti contenenti questi additivi controversi. La sicurezza alimentare rimane una priorità cruciale per garantire il benessere di tutti i consumatori.