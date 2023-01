Diabete di tipo 2, nitrati e nitriti aumentano il rischio

I nitriti e nitrati sono usati come additivi alimentari per aumentare la durata di conservazione dei cibi. Uno studio pubblicato sulla rivista PLOS Medicine di Bernard Srour del Nutritional Epidemiology Research Team (EREN-CRESS) di Inserm, INRAE, Cnam e Sorbonne Paris Nord University, Bobigny, Francia, e colleghi suggerisce un’associazione tra una dieta con esposizione ai nitriti e il rischio di ammalarsi di diabete di tipo 2. I ricercatori hanno consultato i dati raccolti da 104.168 partecipanti nella potenziale coorte NutriNet-Santé.

Lo studio NutriNet-Santé è uno studio ancora in corso, basato sul web, avviato nel 2009. I partecipanti di età pari o superiore a 15 anni si iscrivono volontariamente e riportano autonomamente storia medica, sociodemografica, dieta, stile di vita e importanti aggiornamenti sulla salute. I ricercatori hanno utilizzato un’esposizione dettagliata ai nitriti/nitrati, derivata da diversi database e fonti. Quindi hanno sviluppato modelli statistici per analizzare le informazioni sulla dieta auto-riportate con i risultati sulla salute.

Coloro che riportavano una maggiore assunzione di nitriti in generale e in particolare da additivi alimentari e fonti non di additivi avevano un rischio maggiore di sviluppare il diabete di tipo 2.

Secondo gli autori, “Questi risultati forniscono una nuova prova nel contesto delle attuali discussioni sulla necessità di una riduzione dell’uso di additivi nitriti nelle carni lavorate da parte dell’industria alimentare e potrebbero sostenere la necessità di una migliore regolamentazione della contaminazione del suolo dai fertilizzanti. Nel frattempo, diverse autorità sanitarie pubbliche in tutto il mondo raccomandano già ai cittadini di limitare il consumo di alimenti contenenti additivi controversi, tra cui il nitrito di sodio”.

Srour e i colleghi aggiungono: “Questo è il primo studio di coorte su larga scala a suggerire un’associazione diretta tra nitriti originati da additivi e rischio di diabete di tipo 2. Conferma inoltre le associazioni precedentemente suggerite tra nitriti alimentari totali e rischio di diabete di tipo 2”. Fonte: Medical X Press.