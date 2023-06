Solstizio d’estate 2023: cosa significa e quando avviene

Il giorno più lungo dell’anno è alle porte: oggi 21 giugno arriva, infatti, il solstizio d’estate 2023, che quest’anno cade esattamente alle 16,58 italiane. La prima notte estiva sarà salutata anche da un notevole corteo: “Il 21 e 22 giugno, dopo il tramonto, sarà possibile ammirare il terzetto formato dalla falce di Luna crescente, Marte e, poco più in basso, Venere”, dice all’ANSA Paolo Volpini, dell’Unione Astrofili Italiani. “Per chi invece predilige osservare il cielo all’alba – prosegue Volpini – prima del sorgere del Sole saranno visibili Saturno e soprattutto Giove”.

Il solstizio d’estate è un evento di grande importanza nel calendario astronomico e segna l’inizio ufficiale dell’estate nell’emisfero settentrionale, compresa l’Italia. Oggi il Sole è sorto alle ore 5,36 e tramonterà alle 20,51: avremo quindi ben 15 ore e 15 minuti di luce.

Significato del solstizio d’estate

Il solstizio d’estate rappresenta il momento in cui il Sole raggiunge il punto più alto nel cielo rispetto all’orizzonte durante l’anno. Questo fenomeno si verifica a causa dell’inclinazione dell’asse terrestre rispetto al suo piano orbitale intorno al Sole. Durante il solstizio d’estate, i raggi solari cadono verticalmente sul tropico del Cancro, che si trova a circa 23,5 gradi di latitudine nord. Questo porta alla giornata più lunga dell’anno nell’emisfero settentrionale e al raggiungimento del solstizio d’inverno nell’emisfero meridionale.

Le due stelle più brillanti del cielo estivo sono Arturo, la più occidentale nella costellazione del Bootes, e Vega, nella piccola costellazione della Lira, che insieme al Cigno e all’Aquila forma un grande triangolo che occupa la parte più alta della volta celeste per tutta l’estate. “Sarà facile ammirare anche Regolo – aggiunge Paolo Volpini della Uai – la stella più brillante della costellazione del Leone”, nonché la ventunesima stella più luminosa del cielo notturno. In realtà, si tratta di un sistema stellare formato da quattro astri, disposti in due coppie che orbitano l’una intorno all’altra.

Celebrazioni e tradizioni

In Italia, il solstizio d’estate è spesso accompagnato da una serie di celebrazioni e tradizioni che riflettono l’importanza di questo evento nel calendario. Molte città e paesi organizzano feste di piazza, concerti, spettacoli pirotecnici e eventi culturali per celebrare l’arrivo dell’estate e l’allungarsi delle giornate.

In alcune regioni, come la Liguria e la Toscana, vengono organizzati falò sulla spiaggia per salutare il solstizio d’estate. La gente si riunisce intorno al fuoco, balla, canta e si gode la compagnia degli amici e dei familiari. Questi falò hanno un’antica origine pagana e rappresentano la luce che sconfigge l’oscurità, simboleggiando la rinascita e la prosperità.

Altre tradizioni coinvolgono la raccolta di erbe aromatiche e l’uso di fiori, come l’elicriso, per creare corone intrecciate e decorazioni che vengono appese alle porte delle case o indossate come ornamenti per capelli.

