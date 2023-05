Estate 2023, si annunciano numeri da record per il turismo italiano, soprattutto per un ritorno in massa dei turisti stranieri: stando alle previsioni degli operatori del settore ci attende un’estate decisamente affollata.

Per chi proprio non sopporta la ressa e non vuole trascorrere le ferie litigando con i vicini di ombrellone Tramundi, il primo marketplace italiano di viaggi di gruppo organizzati, ha pensato a 8 destinazioni meno battute ma bellissime. Mare, montagna, buon cibo e vino: ad ogni idea di viaggio la sua meta.

1. In Tunisia, ma in montagna

Dai villaggi berberi arroccati sulle pendici dei monti alle dune sabbiose del Sahara, la Tunisia non offre solo stazioni balneari affollate e popolari: tra escursioni in quad e passeggiate a cavallo è possibile godere di tramonti infuocati e di incontri memorabili. Da non perdere è Chenini, spettacolare villaggio berbero situato sui pendii montani.

Gli amanti del buon cibo saranno nel posto giusto: la cucina locale è una gemma rara, saporita e poco costosa.

2. La Georgia, per essere trendy prima degli altri

Prepariamoci a veder esplodere la popolarità di questa (ancora) misteriosa nazione del Caucaso, che vede anno dopo anno crescere il suo hype tra i turisti ma che non avrà certo un’estate affollata.

Lo scenario montano è magnifico (ed è Patrimonio Unesco), i monumenti storici sono incredibili, ma a stregarvi saranno il calore dell’accoglienza e l’eccellenza del vino: questo è uno dei paesi produttori di vino più antichi del mondo (hanno iniziato 8000 anni fa) e tra gli appassionati di vino naturale – biodinamico, macerato, senza solfiti – è già gara a chi prenota per primo.

3. Tra i fiordi della Norvegia

Una vacanza senza calca, se non altro perché lontana dalle “solite” spiagge, è possibile nel nord Europa. I fiordi norvegesi, anch’essi patrimonio Unesco, sono stati scolpiti dai ghiacciai durante l’era glaciale, lasciando insenature di mare strette e ripide che offrono un’esperienza di crociera davvero unica.

Paesaggi di granito scosceso, cascate vertiginose, acque blu accecanti, terreni agricoli verdeggianti e neve incontaminata creano alcuni dei paesaggi più celebri di tutta Europa. Come se non bastasse, un giro in estate permette ai turisti di vivere l’esperienza del sole di mezzanotte.

4. Un viaggio in Madagascar alla scoperta del paradiso della biodiversità

L’unica folla che incontrerete in questa terra è quella animale. Il 90% dell’eccezionale fauna selvatica del Madagascar non si trova da nessun’altra parte sulla Terra, inclusi uccelli coua blu, camaleonti delle dimensioni di un gatto, fossa simili a delle manguste e la principale ragione per visitare questa nazione: 50 tipi di lemuri, dai graziosi sifaka ai grandi indri.

Tra le tappe imperdibili c’è Nosy Be, un territorio al largo dell’isola che ospita anche alcune delle spiagge più da sogno dell’Oceano Indiano e dove, d’estate, è possibile assistere al passaggio delle balene. Di ritorno sulla quarta isola più grande del mondo, le piantagioni di vaniglia, i laghi vulcanici e i baobab centenari vi resteranno impressi nella memoria.

5. In Uzbekistan, lungo la via della Seta

È una delle destinazioni “alternative” più trendy per l’estate 2023: tante le cose da vedere, da Tashkent, ricca di musei ed edifici sovietici – perfetti da immortalare se siete appassionati di street photography – a Samarcanda, l’antica capitale dorata dove le moschee con piastrelle blu del Registan sono un’antica meraviglia del mondo. Più a ovest c’è Bukhara e le sue nebulose viuzze che si intonano al deserto. L’architettura islamica di Khiva, risalente a 1.500 anni fa, è così ben conservata che vi lascerà senza fiato.

6. Mai pensato di partire per un viaggio in Romania?

Questa economica destinazione dell’Europa orientale, nel paesaggio dei monti Carpazi, è pronta a stupire i turisti. Tra le varie tappe possibili è bene non perdere il Monastero di Cozia, uno dei più antichi della Romania, esempio di architettura val acca con influenza bizantina e una visita nella città di Bran, dove si trova la più antica fortezza della Transilvania, meglio conosciuta come il Castello di Dracula.

7. In Armenia, in bilico tra Asia e Europa

Dal rosa della capitale Yerevan all’oro della città di Gyumri; dallo smeraldo dei canyon del fiume Debed allo zaffiro del Lago Sevan: l’Armenia è un paese dai colori vivaci. La piccola nazione transcaucasica è un tripudio di storia, escursioni, cibo e vino; la sua cultura, forgiata nel fuoco di un passato tumultuoso, è una delle più affascinanti della terra.

8. In Ecuador, per un viaggio alla fine (anzi, a metà) del mondo

Dal cuore verde della Foresta Amazzonica alla storica città coloniale di Quito, l’Ecuador ha mille opportunità di divertimento, relax e immersione in uno dei patrimoni naturalistici più incredibili del mondo. Gli appassionati di trekking hanno qui a disposizione dozzine di vulcani, la cui sommità è spesso raggiungibile persino a piedi.