La salute mentale è diventata un argomento sempre più rilevante, e celebrità come Brad Pitt, Selena Gomez, Jennifer Aniston e il principe Harry hanno contribuito ad abbattere i tabù dichiarando apertamente di aver intrapreso percorsi psicologici. In Italia, però, la discussione sulla salute mentale è ancora relativamente recente, e molti sono afflitti da pregiudizi e disinformazione. È fondamentale comprendere che la psicoterapia non è solo per gravi malattie mentali, ma può essere un prezioso strumento per il benessere emotivo.

La salute mentale non è negoziabile

La fondatrice di Successo Etico, Erica Holland, sottolinea l’importanza di comunicare efficacemente il concetto di benessere interiore. In occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale, Holland afferma che “chiedere aiuto non è mai sintomo di debolezza, bensì di potere; il potere di creare la vita che desideriamo.” Per abbattere i pregiudizi, è essenziale far sì che rivolgersi a un professionista non sia considerato un tabù.

Il mondo digitale offre nuove opportunità per la diffusione di informazioni utili. Successo Etico utilizza i social media in modo consapevole, offrendo contenuti gratuiti di qualità sul cambiamento personale. Questo approccio win-win fornisce valore alla comunità online e aiuta a superare i timori legati alla consulenza psicologica.

La psicoterapeuta Christina Maslach ha introdotto il termine “Burnout” nel 1975 per descrivere la sindrome da esaurimento emotivo, particolarmente diffusa tra operatori sanitari e psicologi. La gestione del proprio benessere interiore è cruciale anche per i professionisti del settore, poiché solo uno stato mentale sano può favorire la cura degli altri.

Campagna #PensatiGiusto e Mama Chat

La campagna #PensatiGiusto di Unobravo sottolinea l’importanza di accettare i propri pensieri senza giudizio. Secondo uno studio condotto da Unobravo e YouGov, molti italiani hanno avuto pensieri negativi sulle proprie scelte o sono insoddisfatti della propria vita. Mama Chat, attraverso servizi di supporto psicologico online, affronta questa sfida fornendo aiuto anonimo e gratuito.

Numeri del Disagio in Italia

In Italia, 17 milioni di persone soffrono di disturbi mentali, e la percentuale di coloro che affrontano problemi psichici è salita dal 6% al 32%. L’OMS prevede che nel 2030 la depressione diventerà la malattia più diffusa. Mama Chat ha visto un aumento costante delle richieste di supporto, con oltre 36.500 casi seguiti nella chat solo nel 2022.

Tre Consigli per Ridurre lo Stress sul Lavoro

Single Tasking: Abbracciare il single tasking, focalizzandosi su un’attività alla volta, può migliorare la qualità e ridurre lo stress, consentendo di completare le mansioni in modo più efficiente. Ascolto delle Emozioni: Accettare e ascoltare le emozioni è essenziale. Le emozioni sono guide importanti che indicano la strada da seguire. Ignorare lo stress può portare a problemi, ma ascoltarlo può guidare verso soluzioni. Mindfulness: Praticare la mindfulness può migliorare la qualità della vita personale e lavorativa. Essa favorisce la consapevolezza e l’attenzione al momento presente, riducendo lo stress e migliorando la concentrazione.

La salute mentale è un elemento cruciale del benessere complessivo, e chiedere aiuto è un passo di potere verso una vita più appagante. La campagna #PensatiGiusto e le iniziative come Mama Chat cercano di abbattere i pregiudizi e offrire supporto a chi ne ha bisogno.