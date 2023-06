Sin dalla prima stagione di “Valeria” presentata in anteprima su Netflix, la serie si è affermata come una delle più viste sulla piattaforma di streaming. Ambientata a Madrid , questa produzione spagnola ci presenta diverse situazioni ed emozioni attraverso le quali passa la sua protagonista, una scrittrice di nome Valeria, che trova il suo più grande aiuto e rifugio nelle sue amiche, Lola, Carmen e Nerea.

Attraverso le loro vite, la serie racconta e ci spinge ad approfondire ed entrare in empatia con le diverse circostanze e i diversi sentimenti che affrontano quotidianamente e, allo stesso tempo, ci presenta discrete lezioni di salute mentale.

Potresti averle già notate, ma in questo articolo vogliamo focalizzarci quali sono quelle che hanno attirato maggiormente la nostra attenzione nella sua ultima e recente terza stagione. Attenzione, allarme spoiler: se ancora non hai finito di vedere la serie e non vuoi rovinartela, non continuare a leggere.

Abbi fiducia in te stessa

Se c’è qualcosa che abbiamo tutti imparato da Valeria, è il significato della sindrome dell’impostore, il tema principale su cui ruotano i suoi capitoli. In ogni episodio vediamo come Valeria abbia costantemente insicurezze e si senta incapace di scrivere il suo romanzo.

Si tratta di sentimenti molto comuni nella popolazione e la sicurezza e l’autostima giocano un ruolo chiave nel superarli. Un rimedio ideale per acquisire fiducia in noi stessi è andare in terapia con professionisti che ci aiutano e ci danno le chiavi necessarie per acquisire più autostima.

Accetta il fatto che gli altri non sono come te

E amali così come sono, con tutti i pro e i contro, proprio come Carmen a Borja. Quando vanno a vivere insieme, Carmen si rende conto che, dal momento che Borja non ha mai vissuto lontano dalla casa dei suoi genitori, ci sono molte cose di casa che deve ancora imparare. Uno dei fattori principali che è presente durante tutta la stagione, infatti, è l’ attaccamento che prova per sua madre, che appare continuamente ogni volta che Carmen cerca di passare un po’ di tempo da sola con Borja.

Su questo la serie ci insegna che finché il carattere dell’altro non interferisce con il nostro e non pone seri inconvenienti, non dobbiamo abbandonare le persone o allontanarci da esse, ma accettarle così come sono o, almeno, parlare con loro dell’argomento.

Perdona te stessa

Potresti cadere più e più volte nello stesso errore (e non succede nulla). Nella serie lo fanno tutti. Come esseri umani non nasciamo con lezioni apprese, ma non siamo sempre in grado di affrontarle nel modo giusto alla prima occasione. Ogni nuova lezione richiede più o meno tempo a seconda del tema e della persona. Se sbagli più volte, non preoccuparti: prendi nota, pensa a come puoi gestire quella situazione se si ripete, come ti fa sentire e, soprattutto, perdonati. È il primo passo per poter continuare il cammino.

Non sempre devi essere invincibile

Carmen vince una promozione sul lavoro che ha scelto anche il suo compagno, Borja. Quando ci riesce, inizia a pianificare il suo matrimonio e, inoltre, rimane incinta. Anche così, cerca di soddisfare le richieste che la posizione richiede, nascondendo la sua situazione sia al suo capo che ai suoi colleghi. La nausea inizia a farsi sentire, arrivano le vertigini, non si sente bene e sente di non essere in grado di pianificare con cura il matrimonio. E sta tutto lì: è vero che non è in grado, ma non deve sentirsi in colpa per questo!

Perché quando ci concentriamo su molti compiti contemporaneamente, possono succedere diverse cose: che questi vengano eseguiti male, che solo alcuni vengono completati o che finiscono per esaurirci, stressarci e guidarci verso preoccupanti livelli di ansia. Dare per scontato che siamo persone e non robot è necessario, quindi uno dei passi fondamentali è smettere di essere così esigenti e coccolarci un po’ di più.

Vivi i rapporti con la massima onestà

Nella serie, uno dei ruoli più complicati è quello di Lola. La più energica del gruppo è amica sia di Valeria che di Víctor (ed entrambi mantengono un continuo rapporto di andirivieni). Tuttavia, ogni volta che una delle due parti si apre con lei sui propri sentimenti per l’altro, Lola è completamente onesta e consiglia di essere fedele a ciò che pensa.

Spesso dice a Valeria che la cosa migliore è allontanarsi dal suo amico Victor, e spesso esorta anche Víctor a smettere di ferire Valeria. In questo modo si libera dal sentimento negativo di aver mentito a uno di loro o per aver taciuto sui suoi pensieri, e allo stesso tempo rimane fedele alle sue idee.

Se qualcosa ti dà fastidio, dillo

Così come è fondamentale dire a chi amiamo di più come ci sentiamo in ogni momento, è anche importante -e giusto- che sappiano come ci fanno sentire. Essere grati e dire “ti amo” è molto importante, ma saper essere maturi e spiegare, educatamente, come ci ha fatto sentire qualcosa o qualcuno che ci ha dato fastidio è ancora più importante. Si tratta di imparare a usare le capacità comunicative che abbiamo per affrontare i problemi con lo scopo di risolverli.

Segui il tuo istinto

Nella famiglia di Nerea non c’è mai stata nessuna figura che l’avrebbe lasciata essere così com’è. Hanno respinto la sua omosessualità e l’hanno costretta a studiare legge. Ma non era quello che lei voleva e, dopo tante vicissitudini, ha avuto il coraggio a buttarsi in ciò che le piaceva: organizzare eventi. Il risultato? Ce l’ha fatta.

Questo ci insegna che è importante prestare un po’ più di attenzione in quello che vogliamo noi, e cercare un equilibrio tra qualcosa che possa essere sostenibile e che, allo stesso tempo, ci renda felici. O almeno non infelici.

Lasciati amare dai tuoi amici

Non è sempre facile raccontare agli altri quello che ci accade (il bello e il brutto), ma se non lo facciamo non riusciremo mai a far capire quello che stiamo vivendo . C’è di più: dal momento che non sapranno cosa stai passando, dovrai affrontarlo da sola, e questo è un carico di lavoro emotivo enorme ed estenuante.

Nella serie vediamo come le amiche si raccontano assolutamente tutto ciò che accade loro (sì, a volte anche troppo). Grazie a quella comunicazione che mantengono, celebrano insieme le vittorie, si sostengono o cercano soluzioni per i loro fallimenti. Inoltre, ascoltando opinioni diverse, a volte sono in grado di minimizzare problemi che, individualmente, sembrano impossibili da risolvere.

Riposo

Poco prima di consegnare il suo nuovo romanzo, Valeria trascorre alcuni giorni senza vedere nessuno, scrivendo e riposandosi. Gli impegni sociali a volte possono essere estenuanti e incontrare persone per socializzare è tanto importante quanto avere tempo per stare con se stessi. Fai quello che il tuo corpo ti chiede in ogni momento senza cadere negli eccessi, fatti una doccia rilassante, resta un giorno in pigiama e passa un pomeriggio a guardare film. La disconnessione è fondamentale per ripristinare e ricaricare l’energia.