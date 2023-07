Avere 5 amici nell’adolescenza è importante per la salute mentale, ma anche per migliorare il rendimento scolastico. Lo sostiene un nuovo studio pubblicato su eLife. Averne meno di 5, potrebbe significare che c’è meno possibilità di interagire, se alcuni di loro sono occupati o non disponibili. Averne invece troppi significa che probabilmente non c’è un legame profondo. Inoltre, dedicare troppo tempo alle attività sociali potrebbe portare via il tempo quindi ridurre il rendimento scolastico.

Durante la pandemia da Covid-19, i bambini hanno subito il trauma dell’isolamento, che ha portato a disturbi come quello dell’aumento dell’ansia. Chi si è trovato in fase adolescenziale in quella parentesi critica ha subito maggiormente l’impatto, considerando che è un momento della vita in cui le relazioni sociali hanno una grande importanza

I risultati della ricerca si basano su uno studio intitolato “Adolescent Brain Cognitive Development (ABCD)”, che comprende 7.512 partecipanti di età compresa tra 9 e 11 anni. I ragazzi sono stati seguiti due anni dopo nella prima adolescenza. Gli studiosi hanno trovato relazioni tra il numero di amici stretti e la salute mentale. Cinque era il numero ideale di amici per avere risultati migliori a livello cognitivo. Con meno di quattro o più di sei amici, i vantaggi si sono invece ridotti.

L’importanza delle relazioni sociali per il cervello

Ma perché le interazioni sociali sono così importanti per il cervello? Secondo un’ipotesi, nota come ipotesi del cervello sociale, gli esseri umani si sono effettivamente evoluti per gestire complesse relazioni sociali. Facilitare le relazioni sociali è uno dei compiti principali del cervello.

Data l’importanza delle interazioni sociali per lo sviluppo cerebrale, cognitivo e sociale, è essenziale che gli adolescenti frequentino la scuola per impegnarsi nelle attività accademiche e nelle routine sociali stabilite prima della pandemia. Questo è il modo migliore per promuovere la cognizione sociale, che a sua volta aumenterà il livello di istruzione e il benessere. Fonte: Medical X Press.