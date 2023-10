Riscaldamenti: quando accenderli, rincari e trucchi per risparmiare

Con l’imminente arrivo del freddo, molti italiani si chiedono quando potranno finalmente accendere i riscaldamenti. Tuttavia, a causa degli aumenti dei costi legati agli eventi internazionali, il governo ha rivisto il calendario 2023-2024. Esploriamo insieme quando sarà possibile accendere i riscaldamenti, i probabili rincari e alcuni trucchi intelligenti per risparmiare sulla bolletta del gas.

Rincari a Seguito dei Conflitti Internazionali

Il recente scoppio del conflitto Israelo-Palestinese ha scatenato un aumento dei prezzi del petrolio e del gas a livello globale. In risposta a questa situazione, il governo italiano ha deciso di rivedere il calendario di accensione dei riscaldamenti per contenere i consumi e affrontare l’inevitabile aumento delle bollette.

Secondo le stime di Assoutenti, si prevede un incremento medio delle tariffe del +15% per l’elettricità e il gas. Questo si traduce in un aumento annuo di circa 314 euro per famiglia. La Commissione europea sta monitorando attentamente l’andamento dei prezzi del petrolio e del gas, ma la preoccupazione per gli aumenti dei costi è reale.

Calendario di Accensione 2023-2024: Date e Fasce Orarie

La riduzione dei giorni e delle ore di accensione mira a contenere i consumi e a evitare sprechi di energia. Ecco il calendario di accensione dei riscaldamenti suddiviso per zone:

Zona F (Nessuna Limitazione): Comuni più freddi come Trento, Belluno, e Cuneo non sono soggetti a restrizioni e possono attivare i riscaldamenti senza indicazioni di giorni o orari. Zona E (22 ottobre 2023 – 7 aprile 2024): Comuni con temperature sotto lo zero in autunno, come Milano, Torino, Bologna, potranno accendere i riscaldamenti con un massimo di 13 ore al giorno. Zona D (8 novembre 2023 – 7 aprile 2024): Comuni con temperature medie in autunno, inclusi Roma, Genova, e Firenze, potranno accendere i riscaldamenti per circa 11 ore al giorno. Zona C (22 novembre 2023 – 23 marzo 2024): Comuni con clima mite in inverno, come Napoli e Bari, avranno un limite di accensione di 9 ore al giorno. Zona B (8 dicembre 2023 – 23 marzo 2024): Aree più calde della penisola, come Palermo e Catania, potranno accendere i riscaldamenti per 7 ore al giorno. Zona A (8 dicembre 2023 – 7 marzo 2024): Aree più calde del Paese, come Lampedusa e Porto Empedocle, avranno un massimo di 5 ore al giorno per l’accensione dei riscaldamenti.

Trucchi per Risparmiare sulla Bolletta del Gas

Per ridurre i costi del riscaldamento, è possibile adottare alcune pratiche intelligenti:

Termostato Programmabile: Regola automaticamente la temperatura in base all’orario del giorno, riducendola quando non sei in casa o di notte. Isolamento: Assicurati che la tua abitazione sia ben isolata per evitare perdite di calore attraverso finestre, porte e pareti. Manutenzione della Caldaia: Mantieni la caldaia in buone condizioni con una manutenzione regolare per garantire un funzionamento efficiente. Riscaldamento a Zone: Accendi i termosifoni solo nelle stanze utilizzate e considera l’uso di stufe elettriche o coperte termiche per riscaldare specifiche aree. Abbigliamento Caldo: Indossa abbigliamento caldo in casa e utilizza coperte aggiuntive per mantenere il calore corporeo, permettendoti di abbassare la temperatura del termostato.

Con questi trucchi e una gestione attenta dei consumi, è possibile ridurre significativamente i costi del riscaldamento e affrontare la stagione invernale in modo più sostenibile dal punto di vista economico e ambientale.