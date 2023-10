La storia delle scoperte scientifiche è spesso popolata da nomi celebri, ma molte menti brillanti rischiano di essere dimenticate nel corso del tempo. Una di queste figure è Eunice Newton Foote, una scienziata statunitense del XIX secolo il cui contributo fondamentale alla comprensione del riscaldamento globale è rimasto sepolto per oltre 150 anni. Vediamo allora la vita e la scoperta rivoluzionaria di Eunice Newton Foote e come la sua figura e la sua scoperta sia stata oscurata perché donna.

Eunice Newton Foote e la scoperta del riscaldamento globale

Nel 1856, in un’epoca in cui le donne avevano un accesso limitato al mondo scientifico, Eunice Newton Foote intraprese un percorso audace. Mentre frequentava il Troy Female Seminary, condusse esperimenti innovativi che avrebbero cambiato la nostra comprensione del clima terrestre. La sua scoperta rivoluzionaria fu quella di ipotizzare che l’anidride carbonica avesse un impatto sulla temperatura dell’atmosfera, contribuendo così all’effetto serra.

La Battaglia dell’Oblio

Nonostante la portata pionieristica della sua scoperta, il lavoro di Foote fu presentato in modo non attribuito da Joseph Henry all’American Association for the Advancement of Science nel 1856. La sua identità di donna, in un’epoca dominata dagli uomini, contribuì al silenzio storico sulla sua figura. Per più di un secolo, il nome di Eunice Newton Foote fu relegato all’oblio, nonostante la sua straordinaria intuizione scientifica.

Il Risveglio Moderno

Solo nel 2011, grazie alle ricerche di Raymond Sorenson, l’eredità di Eunice Newton Foote fu finalmente riscoperta. Un estratto del suo articolo originale comparve su Scientific American del 1856, restituendo giustamente a questa pioniera il riconoscimento che le era stato negato.

Il Contributo di Foote ai Diritti delle Donne

Oltre alla sua rivoluzionaria scoperta scientifica, Foote fu anche una fervente sostenitrice dei diritti delle donne. Nel 1848, partecipò alla prima Convenzione sui diritti della donna a Seneca Falls, dimostrando il suo impegno per l’uguaglianza di genere.

La storia di Eunice Newton Foote è un monito contro l’oblio delle menti brillanti, specialmente quando si tratta di donne nella scienza. La sua scoperta anticipata sul legame tra anidride carbonica e riscaldamento globale è oggi più rilevante che mai. Riconoscere il suo contributo è non solo un atto di giustizia storica ma una testimonianza del potenziale ingiustamente trascurato di molte donne nella scienza. La figura di Eunice Newton Foote merita di essere celebrata e ricordata come una delle pioniere nella comprensione dei cambiamenti climatici.