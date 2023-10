Lavoro, per il 45% delle donne manager c’è un gap salariale: il sondaggio

Un recente sondaggio condotto su un campione di cento donne manager appartenenti alla community di WomenX Impact, il principale evento sull’empowerment femminile in Italia, ha rivelato che il 45% di loro ritiene che esista un gap salariale tra persone di genere diverso all’interno delle proprie aziende. I risultati indicano anche che l’85% ha contemplato l’idea di cambiare azienda negli ultimi 5 anni.

Cambiamenti Lavorativi e Soft Skills

Il 53,3% delle intervistate ha effettivamente cambiato azienda negli ultimi 5 anni, suggerendo che la mancanza di riconoscimento e valorizzazione possa spingere le donne manager a cercare opportunità altrove. Il sondaggio ha evidenziato che il 64% delle intervistate ritiene che alcune soft skills, come la capacità organizzativa, l’empatia e la mediazione, possano avvantaggiare le donne nel mondo professionale. Tuttavia, queste abilità non sembrano essere pienamente valorizzate nella quotidianità lavorativa.

Parità Salariale e Azioni Aziendali

Il 47% delle donne manager ha affermato che all’interno delle proprie aziende non sono state attuate azioni concrete per migliorare la parità salariale di genere. Questo dato suggerisce che molte aziende devono ancora adottare misure efficaci per ridurre il divario retributivo.

Ostacoli e Soluzioni

Le intervistate hanno indicato come principali ostacoli nella loro carriera la difficoltà di conciliare vita lavorativa e familiare (50%), il retaggio culturale e stereotipi di genere (36,7%), e la disuguaglianza di retribuzione (6,7%). Per affrontare queste sfide, il 51,7% ritiene essenziale che le aziende adottino politiche trasversali di welfare per equilibrare famiglia, casa e lavoro.

Eleonora Rocca, founder e managing director di WomenX Impact, ha sottolineato che la riduzione del gap salariale è fondamentale per la parità di genere. Ha enfatizzato la necessità di impegnarsi per abbattere le barriere e costruire una società giusta e progressista dove il talento e il valore siano riconosciuti indipendentemente dal genere. I risultati del sondaggio saranno presentati durante il WomenX Impact Summit 2023 a Bologna dal 23 al 25 novembre.