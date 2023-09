Nella storia dell’ecologia e della sostenibilità, spesso le donne sono state le vere pioniere, sebbene il loro ruolo sia stato spesso trascurato e sottovalutato. Il libro “Prime: Dieci Scienziate per l’Ambiente” celebra 10 donne straordinarie che hanno dedicato le loro vite a comprendere e proteggere il nostro pianeta, sfidando le convenzioni del loro tempo.

Le 10 scienziate pioniere di sostenibilità ed ecologia

1. Eunice Newton Foote: Nel lontano 1856, Eunice indagò per prima sulle dinamiche dell’effetto serra, aprendo la strada alla nostra comprensione dei cambiamenti climatici.

2. Maria Telkes: Conosciuta come la “Regina del Sole”, le sue invenzioni legate all’energia solare hanno segnato il futuro energetico dell’umanità.

3. Maria Sibylla Merian: Artista e naturalista del XVII secolo, unì il suo talento artistico all’interesse per gli insetti, contribuendo all’entomologia moderna.

4. Jeanne Baret: Celebre botanica ed esploratrice francese, fu la prima donna a circumnavigare il mondo, scoprendo la bouganville.

5. Rachel Carson: Autrice di “Silent Spring”, Rachel mise in guardia contro l’uso improprio di pesticidi chimici, inaugurando il movimento ambientalista contemporaneo.

6. Sylvia Earle: Biologa marina, è stata nominata il primo “eroe del Pianeta” e ha dedicato oltre 50 anni a studiare il mare aperto e i danni causati dai disastri petroliferi.

7. Dian Fossey: Conosciuta come la “signora dei gorilla”, ha difeso strenuamente i diritti degli animali, in particolare dei gorilla delle montagne.

8. Jane Goodall: La “signora delle scimmie” ha rivoluzionato il modo in cui percepiamo gli animali, dimostrando l’interconnessione tra società e ambiente naturale.

9. Dana Meadows: Una delle pensatrici ambientali più influenti del ventesimo secolo, ha contribuito a dimostrare che la crescita esponenziale non è sostenibile.

10. Laura Conti: Medico, partigiana e politica, è stata la prima a sollevare le coscienze ecologiche in Italia, fondando anche Legambiente.

Queste donne hanno sfidato stereotipi e discriminazioni per avanzare la nostra comprensione del mondo naturale. Il libro “Prime” offre un racconto straordinario di queste 10 scienziate, scritto da un team di giornalisti e giornaliste del settore, dimostrando che il loro contributo merita di essere celebrato e condiviso. Scopri le loro storie e il loro impatto, e unisciti alla rivoluzione dell’ecologia e della sostenibilità. “Prime: Dieci Scienziate per l’Ambiente” è ora disponibile in libreria e online.