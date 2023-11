Come funziona il 1522, il Numero Nazionale Antiviolenza e Antistalking Attivo 24/7

Incessantemente squilla il 1522, il numero nazionale antiviolenza e antistalking, un baluardo vitale per chi è vittima di violenze in Italia. Promosso nel 2006 dalla Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per le Pari Opportunità, e gestito dal 2020 da Differenza Donna, questo numero rappresenta un rifugio per coloro che cercano aiuto e supporto.

Come funziona il numero antiviolenza 1522

Il 1522 è un servizio attivo 24 ore su 24, rispondendo alle chiamate e ai messaggi via chat di chiunque ne abbia bisogno. Con una media di 150 contatti al giorno, il numero raggiunge vittime di violenza provenienti da ogni angolo d’Italia. Non ci sono distinzioni territoriali né sociali; le vittime variano in età e situazione. La chiamata può provenire direttamente dalle donne vittime di violenza o stalking, ma spesso sono familiari, amici, vicini di casa, insegnanti o addirittura bambini che assistono o subiscono violenze domestiche.

Chi risponde al 1522?

Operatrici specializzate, mediatrici culturali, avvocate e persino un’esperta di disabilità sono pronte a rispondere in ben 11 lingue. La violenza non conosce confini, e il 1522 si impegna a essere un luogo di accoglienza e ascolto per tutte le vittime. La gratuità del servizio e la sua disponibilità costante, 365 giorni all’anno, mirano a garantire che nessuno si senta solo o abbandonato.

Come avviene l’ascolto al numero antiviolenza 1522?

La privacy è fondamentale: le chiamate sono anonime e non registrate. Non esiste un protocollo fisso, ma ogni donna riceve consigli personalizzati in base alla sua situazione. La missione del 1522 non si limita alle emergenze; è un luogo di ascolto dove le donne vengono credute e sostenute.

Maria Spiotta, responsabile del servizio, sottolinea che il 1522 non è solo per le emergenze ma anche un luogo di ascolto in cui le donne vengono credute. L’obiettivo è far emergere la consapevolezza nelle vittime che il loro racconto non è solo una lite, ma potrebbe essere la chiave per cambiare il loro destino.

Il Potere di una Telefonata

Spesso, la chiamata al 1522 rappresenta il primo passo verso la richiesta di aiuto. Durante una telefonata, le operatrici lavorano per instaurare un legame con la vittima, offrendo supporto e indirizzandola verso i Centri antiviolenza nelle vicinanze. In molti casi, questa chiamata può effettivamente cambiare il destino di una persona.

In un paese in cui la violenza di genere continua a essere una sfida, il 1522 si erge come un faro di speranza, offrendo un servizio indispensabile per chi cerca di sfuggire a situazioni di pericolo.