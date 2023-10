Nel cuore dell’Europa dell’Est, in una famiglia di umili origini, ha avuto inizio la straordinaria storia di Katalin Karikò. Una narrazione di sacrifici, determinazione e successi che ha portato alla rivoluzionaria creazione dei vaccini contro il Sars-CoV-2 di Pfizer e Moderna.

Gli anni di studio di Karikò sembravano non portare a risultati tangibili, ma la sua visione di trasformare l’Rna messaggero in terapie e vaccini ha guidato ogni passo del suo percorso. La sua dedizione alla scienza è emersa nel momento in cui ha dovuto affrontare avversità e prendere decisioni difficili. Nel 1985, durante un periodo economicamente complicato in Ungheria e con il programma di ricerca dell’università che aveva esaurito i fondi, Karikó ha preso la decisione di lasciare il suo Paese con la sua famiglia.

Il viaggio verso gli Stati Uniti è stato un atto di coraggio e determinazione. Con la sua figlia piccola e il marito al suo fianco, che è diventato una vera e propria ancora di salvezza, Karikó ha venduto l’auto di famiglia nel mercato nero per ottenere i fondi necessari. La somma ricavata è stata cucita all’interno di un orsetto di peluche che faceva compagnia a sua figlia. Questo atto simbolico rappresenta l’inizio di una nuova fase della sua vita, un salto verso l’ignoto per perseguire la sua carriera accademica negli Stati Uniti.

Katalin Karikó, una storia di successo

Nel corso degli anni, Katalin Karikó ha continuato a dedicarsi allo studio dell’Rna messaggero, il copione genetico fondamentale per la produzione di proteine nelle cellule. La sua ricerca ha aperto la strada alla tecnologia mRNA, una piattaforma rivoluzionaria che ha dimostrato la sua efficacia nei vaccini anti-Covid-19.

Nonostante gli anni di scetticismo e studi considerati non convenzionali, Karikó e i suoi colleghi hanno perseverato, motivati dalla speranza di salvare vite umane. Nel 2021, il loro lavoro ha raggiunto l’apice del riconoscimento con i vaccini anti-COVID-19.