Cambio dell’ora 2023: quando e come spostare l’orologio

Nella notte tra sabato 28 e domenica 29 ottobre 2023, un evento annuale segnerà il passaggio dalla luce estiva all’accogliente oscurità invernale: il cambio dell’ora. Precisamente alle ore 3.00, gli italiani diranno addio all’ora legale, spostando le lancette un’ora indietro. Un’occasione per guadagnare un’ora preziosa di sonno e prepararsi all’arrivo dei giorni più freddi.

Il Ritorno all’Ora Solare: Dormiremo un’Ora in Più

Con il cambio all’ora solare, avremo il lusso di dormire un’ora in più durante il weekend del 28 e 29 ottobre. Questo passaggio influisce sulla distribuzione della luce durante la giornata. Se da un lato guadagniamo 60 minuti di luce al mattino, le giornate si accorciano, e il buio scende prima. Un segnale che l’inverno è alle porte.

Ora Legale vs. Ora Solare: Un Dibattito Ancora Aperto

Il cambio tra ora legale e ora solare varia in base alla zona geografica e alle leggi locali. In molte parti del mondo, l’ora legale è adottata durante l’estate per sfruttare al meglio la luce solare e risparmiare energia. Durante l’ora legale, l’orario avanza di un’ora rispetto allo standard. Il passaggio da ora solare a ora legale si verifica in primavera, mentre il ritorno all’ora legale avviene in autunno, come nel caso del 28-29 ottobre.

Abolire il Cambio dell’Ora Solare: Il Dibattito in Europa

Il dibattito sull’abolizione del cambio dell’ora solare è aperto da tempo in Europa, compresa l’Italia. Numerosi sostenitori promuovono l’adozione dell’ora legale per tutto l’anno. La Società Italiana di Medicina Ambientale (Sima) e Consumerismo No Profit hanno avanzato una petizione per questa causa. Secondo le stime della Sima, mantenere l’ora legale per 365 giorni comporterebbe un risparmio di almeno 204 milioni di euro annui in Italia. Questo risparmio potrebbe aumentare in caso di rincari delle tariffe elettriche, contribuendo anche a ridurre le emissioni nocive di CO2 di circa 200.000 tonnellate.

Benefici per l’Ambiente e la Salute Pubblica

Oltre al risparmio economico, l’adozione costante dell’ora legale porterebbe benefici ambientali, con una significativa riduzione delle emissioni dannose. Inoltre, si prevede che mettere fine al disturbo del sonno causato dal cambio tra ora solare e ora legale avrebbe impatti positivi sulla salute pubblica.