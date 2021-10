Cambio dell’ora: ogni anno intorno a fine ottobre ripetiamo questa usanza. Molto è stato detto su quando sarà l’ultima volta che lo faremo, e c’è ancora dibattito su quale dovremmo adottare per evitare di fare il cambio dell’ora in primavera e in autunno. Ma, per ora, in questo ultimo fine settimana di ottobre 2021 è ancora tempo di cambiare le lancette agli orologi.

La data precisa è il prossimo 30 ottobre, quando scatterà l’orario invernale. Gli orologi torneranno indietro di un’ora e, sebbene domenica potremo dormire 1 ora in più, non sono poche le persone che soffrono terribilmente per questo cambiamento. Soprattutto in coloro che hanno già problemi correlati al sonno.