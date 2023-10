Barilla ha annunciato un significativo passo avanti nella gestione del congedo di maternità e paternità per i suoi oltre 8700 dipendenti in tutto il mondo. Con l’obiettivo di valorizzare il ruolo genitoriale e ridurre il gender gap sul luogo di lavoro, l’azienda introdurrà a partire dal 1° gennaio 2024 un congedo parentale retribuito al 100% della durata di dodici settimane per ciascun genitore.

La Nuova Politica Aziendale

La nuova politica aziendale di Barilla rappresenta un passo audace verso l’uguaglianza di diritti tra genitori, senza fare distinzioni basate sul genere, lo stato civile, l’orientamento sessuale o la modalità di nascita del bambino, sia esso biologico o adottato.

Questa mossa riflette il costante impegno di Barilla nei confronti della diversità, equità e inclusione, mirando a creare un ambiente di lavoro che riconosca e supporti il ruolo genitoriale indipendentemente dalle differenze individuali.

Impatto Globale e Rispetto delle Normative Locali

La nuova policy sarà applicata uniformemente in tutti i Paesi in cui Barilla opera, ma con una flessibilità intelligente. In caso di normative locali più vantaggiose, verranno rispettate le leggi del Paese specifico. In Italia, ad esempio, il congedo di maternità rimarrà in linea con la legislazione attuale, mentre il congedo di paternità sarà esteso da 10 giorni a 12 settimane.

La Visione dei Dirigenti

Floriana Notarangelo, Chief Diversity & Inclusion Officer del Gruppo Barilla, ha dichiarato con orgoglio: “Siamo orgogliosi di annunciare questa nuova politica aziendale che vuole valorizzare la genitorialità e ridurre uno dei fattori principali del gender gap nel lavoro, in linea con il nostro percorso nella Diversity, Equity & Inclusion.”

Maurizio Cannavacciuolo, Total Rewards & Organization VP del Gruppo Barilla, ha aggiunto: “Vogliamo garantire ai nostri dipendenti il tempo necessario per stare al fianco dei propri figli, ma anche un benessere tale da permettere un ritorno al lavoro sereno.”

L’Impegno Continuo di Barilla per l’Equità

Barilla ha una lunga storia di impegno per l’uguaglianza di genere e l’equilibrio tra lavoro e vita privata. Nel 2013, è stata tra le prime aziende in Italia a implementare lo smart working, una pratica che ha continuato ad espandere nel corso degli anni. Nel 2017, Barilla è stata la prima azienda italiana a aderire agli Standards of Conduct for Business dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Diritti Umani, evidenziando la sua volontà di contrastare la discriminazione sul luogo di lavoro.

Il Gruppo Barilla si è costantemente impegnato per garantire la parità di genere, con il 38% degli executive e manager nel mondo che sono donne. Nel 2020, l’azienda ha raggiunto un traguardo significativo eliminando qualsiasi divario retributivo di genere a livello globale.