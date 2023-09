I nuovi genitori vengono privati di più di due mesi di sonno nel primo anno di vita del loro bambino. Madri e padri perdono in media quattro ore e mezza di riposo ogni notte, il che equivale a poco più di 31 ore a settimana o più di 68 giorni prima. Questo prima che il loro bambino compia un anno. Lo evidenzia un sondaggio di Silentnight, il più grande produttore britannico di letti e materassi.

Le madri sono le più colpite, rinunciando in media a cinque ore, rispetto alle tre e mezza dei padri. Per gli uomini è anche più facile riaddormentarsi, con sette su dieci che fanno un sonnellino notturno dopo essere stati svegliati, rispetto a solo il 44% delle donne.

Lo studio ha osservato: “Ciò è spesso dovuto al fatto che gli uomini ottengono meno congedi dal lavoro dopo la nascita, il che significa che i loro corpi mantengono una routine di sonno più regolare rispetto alle mamme, che ricevono un congedo prolungato fino a 12 mesi”.

Nel sondaggio condotto da Silentnight su 500 genitori con bambini sotto i cinque anni, il motivo più comune era che i loro piccoli avevano fame o sete, rappresentando più della metà delle chiamate di soccorso a tarda notte, seguite dalla dentizione (41%), dal bisogno di cure e servizi igienici (37%).

Hannah Shore, esperta del sonno dell’azienda, ha dichiarato: “Prendersi cura di un neonato o di un bambino piccolo può avere un impatto significativo sulla qualità del sonno di mamme e papà, soprattutto nei primi mesi dopo la nascita. Le madri che scelgono di allattare al seno si sveglieranno naturalmente più spesso dei papà durante la notte, il che significa che imparano a calmare il bambino per farlo addormentare più velocemente”.

“Tutti i genitori accettano che la qualità e la quantità del loro sonno saranno ridotte una volta diventati genitori – continua – Tuttavia, se ti senti giù, di cattivo umore e incapace di farcela, devi trovare un modo per dormire di più o almeno riposare di più. Ricorda, prenderti cura di te stesso è essenziale per prenderti cura efficacemente del tuo neonato. Dare priorità al riposo e cercare assistenza dove è necessario sono tutti aspetti cruciali per garantire il proprio benessere durante questo periodo impegnativo. E ricorda, ove possibile, chiedi ulteriore aiuto a chi ti circonda. Avere un figlio non è facile, ed è giusto chiedere una mano ogni tanto”. Fonte: Daily Mail.