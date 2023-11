7 novembre giornata contro lo stress: metodi e consigli per combatterlo

Lo stress, uno dei nemici invisibili che affligge molte persone nella società moderna, è al centro dell’attenzione in occasione della Giornata mondiale per la consapevolezza dello stress, celebrata oggi, 7 novembre. I dati allarmanti indicano che ben nove persone su dieci in Italia ne soffrono, rendendo questo disturbo uno dei mali predominanti del nostro tempo, come riconosciuto anche dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS).

Lo stress si manifesta con una vasta gamma di sintomi, tra cui spossatezza, depressione, mal di testa, attacchi di panico, ansia, insonnia, variazioni di peso, caduta dei capelli e tic nervosi. Questi sintomi possono influenzare negativamente sia la vita privata che quella lavorativa, causando un impatto significativo sulla salute mentale e fisica.

7 consigli per combattere lo stress

Gli esperti, in occasione di questa giornata dedicata alla consapevolezza dello stress, condividono utili trucchi e consigli per affrontare questo disagio diffuso:

Respirazione consapevole: La respirazione profonda e consapevole può aiutare a ridurre lo stress. Dedica alcuni minuti al giorno per esercizi di respirazione, concentrandoti sul respiro lento e profondo per calmare la mente e il corpo. Attività fisica regolare: L’esercizio fisico è un potente alleato contro lo stress. Trova un’attività che ti piace e incorporala nella tua routine quotidiana per migliorare il tuo umore e ridurre la tensione. Gestione del tempo: Organizza il tuo tempo in modo efficace. La pianificazione delle attività può ridurre la sensazione di sovraccarico e fornire una struttura che contribuisce a gestire lo stress. Momenti di pausa: Dedica brevi pause durante la giornata per rilassarti e staccare la mente dagli impegni. Anche solo pochi minuti di pausa possono fare la differenza nel tuo livello di stress. Alimentazione equilibrata: Una dieta sana ed equilibrata può influenzare positivamente il tuo stato emotivo. Riduci il consumo di caffeina, zuccheri e cibi altamente processati, privilegiando alimenti nutrienti che favoriscono il benessere. Sonno di qualità: Assicurati di avere un sonno sufficiente e di buona qualità. Il riposo adeguato è fondamentale per rigenerare mente e corpo, contribuendo a ridurre lo stress accumulato durante la giornata. Comunicazione aperta: Parla con amici, familiari o professionisti della salute mentale. La condivisione delle tue preoccupazioni può alleviare il peso dello stress e offrire nuove prospettive.

Ricorda che la consapevolezza dello stress è il primo passo per affrontarlo in modo efficace. Incorporando queste piccole azioni nella tua vita quotidiana, puoi contribuire a gestire lo stress e promuovere un benessere duraturo. La salute mentale è una priorità, e prendersi cura di sé stessi è un investimento prezioso per una vita equilibrata e soddisfacente.