Esercizi di mindfulness se la meditazione non fa per te

Lo scopo della meditazione è quello di arrendersi e abbandonare il controllo. Ma per molti l’idea di rinunciare al proprio controllo sembra terrificante. Per quelli di noi che non sono grandi fan della meditazione, va bene: ci sono altre modalità di mindfulness che possiamo provare che offrono benefici simili (riduzione dell’ansia, maggiore consapevolezza di sé, più creatività). Vediamo allora tre esercizi di mindfulness da provare se la meditazione non fa per te.

1. Mindfulness, un esercizio di grounding

Il grounding è una tecnica legata ai concetti di consapevolezza e presenza. Siediti dritto su una sedia con le piante dei piedi appoggiate a terra sotto di te. Chiudi delicatamente gli occhi. Fai alcuni respiri profondi e purificanti. Ora, immagina vividamente un cavo di messa a terra attaccato al coccige della colonna vertebrale. Immagina questo cavo ancorato nel terreno, ricco e fertile, sotto di te. Questo cavo può essere di qualsiasi colore e può avere l’aspetto desiderato. Può essere qualsiasi cosa ti piaccia e ti aiuti a sentirti connesso. Aiuta a farti sentire calmo, ancorato, radicato e connesso al tuo corpo e a te stesso.

Visualizza, percepisci o senti la connessione dall’area del coccige fino al centro della terra. Senti la connessione con la terra. Nota come ti senti due minuti dopo e interiorizza la sensazione/energia che emana da questo esercizio.

2. Esercizio di consapevolezza del tuo corpo e pulizia dei blocchi

L’esercizio seguente ti mette in contatto con tutte le aree e i centri energetici del tuo corpo, permettendoti di essere e sentirti più consapevole e radicato nei momenti di maggiore ansia e stress.

Inizia ponendo l’attenzione alla sommità della testa. Nota una bellissima luce bianca che entra nella parte superiore della tua testa. Mentre questa luce bianca entra nella parte superiore della tua testa, schiarisce e ripulisce i pensieri che ti causano preoccupazione o ansia. Ora segui questa luce bianca mentre danza verso il basso tra il tuo terzo occhio, il punto tra le tue sopracciglia. Nota come purifica ogni energia che ti impedisce di connetterti alla tua intuizione. Ora consenti a questa luce bianca di muoversi in ogni parte del tuo corpo, muovendosi attraverso la gola e purificando ogni energia che ti impedisce di parlare e comunicare/esprimere come ti senti.

Questa luce bianca si muove dolcemente attraverso il centro del tuo cuore, purificando ogni energia negativa che ti impedisce di amare e perdonare te stesso o gli altri. Ora senti la luce bianca che si muove rapidamente attraverso la zona dello stomaco, pulendo lo stomaco da qualsiasi energia che ti impedisce di sentire il tuo sé più sicuro e potente.

Questa luce bianca continua a scendere attraverso il tuo corpo, quindi danza intorno alla tua zona pelvica, liberando e purificando quest’area da qualsiasi energia che ti impedisce di sentirti creativo. Infine, questa luce brillante, potente e luminosa si muove attraverso il coccige della colonna vertebrale, eliminando qualsiasi energia basata sulla paura e che ti fa sentire ansioso.

3. Concentrati sul tuo respiro 4-4-8

Il lavoro sul respiro è completamente sottovalutato ed è scientificamente provato che quando siamo connessi al nostro respiro, possiamo calmare il nostro sistema nervoso. Una delle pratiche più efficaci è il metodo 4-4-8: inspirare contando fino a quattro, trattenere il respiro contando fino a quattro, ed espirare contando fino a 8. Ripeti più volte finché non ti senti radicato, calmo, centrato e allineato e finché non senti rallentare la frequenza cardiaca.