L’olio di palma è stato a lungo un ingrediente chiave in numerosi prodotti alimentari e cosmetici, ma la sua produzione ha causato gravi problemi ambientali, compresa la deforestazione. Il WWF riporta che l’olio di palma rappresenta il 40% della produzione mondiale di oli vegetali e ha contribuito all’8% della deforestazione globale tra il 1990 e il 2008.

Tuttavia, c’è una nuova speranza nel settore: gli esperti alimentari della Queen Margaret University (QMU) di Edimburgo hanno annunciato di aver sviluppato un promettente sostituto dell’olio di palma chiamato PALM-ALT, che potrebbe essere una soluzione più ecologica e salutare.

PALM-ALT: L’Alternativa all’Olio di Palma

Il PALM-ALT è stato progettato per mantenere la consistenza, il sapore e il colore dei prodotti da forno, ma con notevoli benefici per la salute e l’ambiente. Questo innovativo ingrediente è realizzato da un sottoprodotto dell’industria dei semi di lino, insieme a fibre naturali e olio di colza.

Secondo gli scienziati della QMU, il PALM-ALT è una scelta ecologica e più salutare rispetto all’olio di palma tradizionale, con oltre l’80% di grassi saturi in meno e il 30% di calorie in meno. È anche ecologicamente più sostenibile, con una riduzione del 70% delle emissioni di carbonio rispetto all’olio di palma.

Un Gusto e una Consistenza Paragonabili

Il team di ricerca ha condotto test sensoriali per confrontare il gusto e la consistenza del PALM-ALT con l’olio di palma tradizionale, e i risultati sono stati sorprendenti. Gli assaggiatori non sono riusciti a distinguere tra i due prodotti.

Secondo il dottor Julien Lonchamp, uno dei ricercatori principali, trovare un sostituto dell’olio di palma con lo stesso sapore e la stessa consistenza è stato come trovare il Santo Graal dell’industria alimentare.

Cosa Riserva il Futuro per il PALM-ALT?

Attualmente, il team ha presentato una richiesta di brevetto internazionale per il PALM-ALT e sta discutendo con potenziali produttori per introdurre questo nuovo ingrediente nell’industria alimentare e cosmetica su larga scala. L’obiettivo iniziale è sostituire l’olio di palma nei prodotti da forno come pane, torte e biscotti.

Sebbene questa scoperta rappresenti una promettente alternativa all’olio di palma, occorre ancora molto lavoro per portarla effettivamente sul mercato. Sarà interessante vedere se il PALM-ALT diventerà una svolta nell’industria alimentare e cosmetica, offrendo alternative più sostenibili e salutari ai consumatori. Restate sintonizzati per ulteriori sviluppi.