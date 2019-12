ROMA – Per riuscire a ottenere una pelle perfetta, lo scrub rappresenta una parte importante della nostra skincare. Lo scrub corpo è uno dei trattamenti di bellezza più efficaci per eliminare le cellule morte. Lo scrub è infatti in grado di esfoliare la pelle, rimuovendo lo strato superficiale della cute e favorendo il rinnovamento cellulare. In commercio sono in vendita moltissimi scrub corpo, ma se preferite realizzarne uno completamente naturale e fatto in casa, la natura ci offre una quantità di prodotti utili per esfoliare la nostra pelle in modo efficace. Di seguito vedremo una ricetta per preparare lo scrub corpo fai da te migliore per le proprie esigenze.

Per preparare uno scrub corpo completamente naturale non servono molti ingredienti. Il nostro consiglio è quello di prendere 400 grammi di sali di Epsom oppure semplicemente zucchero, preferibilmente di canna e biologico. Aggiungere qualche cucchiaio di olio vegetale a scelta (tra i più efficaci per uno scrub segnaliamo l’olio di oliva, di mandorle dolci, di sesamo o di vinaccioli). Se non si è amanti dell’odore deciso dell’olio di oliva, optare per un olio più delicato come quello di mandorle. Infine, aggiungere 8-10 gocce del proprio olio essenziale preferito. Nello specifico, potete optare per ili essenziali energizzanti, che migliorano la circolazione del sangue nella pelle. Tra questi, l’olio essenziale di rosmarino, menta, cannella, lavanda e timo sono tra i più popolari anche nei centri di bellezza.

Una volta presi tutti gli ingredienti, versare i sali di Epsom o lo zucchero in una ciotola e, mescolando, aggiungere lentamente l’olio scelto. L’importante è ottenere un composto privo di grumi e cremoso. Infine, aggiungere l’olio essenziale e miscelare bene tutti gli ingredienti. E’ anche possibile aggiungere allo scrub ottenuto il succo di mezzo limone fresco e qualche fogliolina di rosmarino tritata molto finemente, per arricchire la ricetta di proprietà astringenti e antiossidanti. Ora lo scrub è pronto, non resta altro che spalmarlo sulle parti interessate e massaggiare con cura. Una volta terminata l’applicazione, sciacquare con acqua calda.