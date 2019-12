Pancia gonfia, 5 consigli utili per dire addio all’effetto “pallone”

Avere la pancia gonfia è un disagio che può rendere difficile un’intera giornata di vita. Una sensazione che crea disagio e che viene spesso trascurata. In molti casi basta poco per risolvere questo problema, soprattutto se il nostro medico ci ha rassicurate sul nostro stato di salute, invitandoci solo ad avere uno stile di vita più salutare. Ecco qualche consiglio utile per tenere a bada il gonfiore.

Il sito Shape consiglia di iniziare la giornata bevendo un bicchiere di acqua tiepida con limone al mattino. Questo farebbe ripartire il sistema digestivo nel migliroe dei modi. Per una spinta in più, cospargere con un po ‘di cannella o pepe di Cayenna al fine di ottenere un ulteriore potere anti-infiammatorio.

Mai senza la giusta idratazione. L’acqua previene le cause comuni di gonfiore come costipazione e disidratazione e non contiene ingredienti che espandono lo stomaco come dolcificanti e carbonatazione che sono presenti in altre bevande come la soda (sì, anche la dieta) e il seltzer.

Molte persone sperimentano degli effetti collaterali (gas e gonfiore) dopo latte, formaggio o yogurt. Questo non vale per tutti. Ma se limitandoli si ottegono dei risultati, è bene ascoltare il proprio corpo.

Mangiare sciapo. Il sale induce il corpo a trattenere l’acqua, quindi è meglio optare per altri condimenti come le spezie. Masticare lentamente. Secondo la dietologa e nutrizionista australiana Lyndi Cohen un semplice cambiamento dello stile di vita potrebbe contribuire a dimagrire. “Masticare lentamente e accuratamente aiuta a rilassare i muscoli inferiori dello stomaco, permettendo al cibo di spostarsi facilmente nell’intestino tenue” ha detto la Cohen al Daily Mail.

Attenzione ai cibi che mettete nel carrello, scegliete quelli alleati della salute. Shape ricorda che gli asparagi stimolano la crescita di batteri intestinali buoni; le banane contengono alti livelli di potassio per eliminare il sodio in eccesso dal sistema; e le angurie (90% di acqua) hanno anche proprietà diuretiche naturali. Spuntino di conseguenza.

Su consiglio del medico, assumere integratori probiotici per un periodo. Eviatre di sceglierli da soli. Non sono tutti uguali e un tipo è più adatto al proprio caso.