Creme solari biologiche: 10 consigli per una scelta consapevole

Soprattutto in estate, anche se il sole batte forte, è importante fare scelte che tengano conto dell’impatto ambientale dei prodotti che utilizziamo, comprese le creme solari. I cosmetici biologici, la cui prima certificazione in Italia risale a oltre 15 anni fa, rappresentano un’opzione che garantisce pratiche sostenibili e rispettose dell’ambiente.

Secondo l’Associazione Italiana di Agricoltura Biologica (Aiab), è fondamentale considerare la natura biologica ed ecologica delle protezioni solari, facendo scelte consapevoli. Per questo motivo l’Aiab ha stilato il decalogo per aiutarti a fare la scelta migliore quando acquisti creme solari, tenendo conto del benessere personale e del rispetto ambientale.

Assicurati di scegliere prodotti certificati

La prima regola per la scelta di protezioni solari biologiche è verificare che il prodotto abbia una certificazione riconosciuta che garantisca la sua natura biologica e ecologica. Le certificazioni come quella europea sono un indicatore affidabile della qualità e dell’impegno dell’azienda nel rispetto dell’ambiente.

Cntrolla gli ingredienti delle creme solari

Preferisci prodotti che contengono materie prime agricole bio. Questo significa che gli ingredienti provengono da fonti vegetali coltivate in modo biologico, senza l’uso di pesticidi chimici o fertilizzanti sintetici. Cerca ingredienti come oli vegetali e estratti di erbe che forniscono una protezione solare naturale.

Evita organismi geneticamente modificati

Scegli prodotti che siano privi di organismi geneticamente modificati (OGM). Gli OGM sono il risultato di modifiche genetiche artificiali che possono avere effetti negativi sull’ambiente e sulla salute umana. Opta per prodotti che utilizzano ingredienti provenienti da coltivazioni non OGM.

Opta per prodotti cruelty-free

La scelta di prodotti cruelty-free è importante per garantire che i cosmetici non siano stati testati su animali. Scegli aziende che si impegnano a non utilizzare animali per le sperimentazioni e preferisci prodotti con il logo cruelty-free.

Pensa alla sostenibilità

Considera la sostenibilità anche nell’imballaggio dei prodotti solari. Dai la preferenza a prodotti con imballaggi ecologici e riciclabili, che riducono l’impatto ambientale nella produzione e nell’eliminazione dei rifiuti.

Creme solari, evita sostanze nocive

Preferisci prodotti che non contengono parabeni, siliconi, petrolati e conservanti sintetici. Queste sostanze possono essere dannose per la tua pelle e per l’ambiente. Opta per creme solari che utilizzano ingredienti naturali e sicuri.

Supporta le aziende locali

Quando possibile, scegli prodotti realizzati da aziende italiane o locali. Sostenere le imprese del proprio territorio può contribuire a ridurre l’impatto ambientale legato al trasporto e promuovere l’economia locale.

Creme solari, rispetta la biodiversità

Cerca prodotti che utilizzano ingredienti provenienti da fonti sostenibili, che non contribuiscono alla deforestazione e che promuovono la biodiversità. Questo significa che gli ingredienti vengono raccolti in modo responsabile senza danneggiare gli ecosistemi naturali.

Informati e fai ricerche

Non fidarti ciecamente del marketing. Fai ricerche sulle aziende e sui prodotti, leggi recensioni e cerca opinioni di altri consumatori. Informarsi ti aiuterà a fare scelte più consapevoli.

Ricicla

Infine, dopo aver utilizzato il prodotto, fai del tuo meglio per riciclare gli imballaggi. Scegli prodotti con imballaggi riciclabili e assicurati di smaltirli correttamente per ridurre l’impatto ambientale complessivo.

Scegliere creme solari biologiche è una scelta consapevole che coniuga benessere personale e rispetto ambientale. Seguire il decalogo dell’Associazione Italiana di Agricoltura Biologica ti aiuterà a fare scelte responsabili, optando per prodotti certificati, cruelty-free, sostenibili e sicuri. Ricorda che ogni piccolo gesto conta e le tue scelte possono fare la differenza nell’ambiente in cui viviamo.

I nostri consigli

La Hawaiian Tropic Mineral Sun Milk FACE Lotion SPF30 è una lozione solare viso innovativa che offre una protezione solare efficace grazie al suo 100% di filtri protettivi minerali. Questo latte solare viso è stato formulato con cura per fornire una protezione solare ottimale, garantendo al contempo un’idratazione di lunga durata.

Una caratteristica distintiva di questa crema solare per il viso è l’inclusione dell’olio di noci Kukui. Questo olio prezioso, noto per le sue proprietà idratanti e nutrienti, contribuisce a mantenere la pelle morbida, liscia e ben idratata durante l’esposizione al sole.

Una delle particolarità di questa crema solare viso è la sua natura vegana. È stata formulata senza l’uso di filtri chimici o parabeni, rispettando così le esigenze delle persone che cercano prodotti cruelty-free e rispettosi dell’ambiente. Hawaiian Tropic si impegna a fornire soluzioni solari che siano gentili con gli animali e l’ambiente, offrendo una scelta consapevole ai consumatori.

Inoltre, questa crema confezionata in imballaggi riciclabili e realizzati in materiali riciclati. Questo impegno verso l’ecosostenibilità dimostra la volontà dell’azienda di ridurre l’impatto ambientale e preservare la bellezza dei nostri mari, compresa la salute delle barriere coralline.

Il Latte solare Mineral Ecobiologico con filtro minerale SPF30 di Omia è un prodotto di protezione solare alta, appositamente sviluppato per pelli chiare e sensibili al sole. La sua formula unica, arricchita con ingredienti di origine naturale, offre una protezione efficace e sicura per viso e corpo.

La formula di questo latte solare è basata su un filtro minerale, che elimina l’utilizzo di filtri chimici. Questo permette di proteggere la pelle senza rischi di allergie o irritazioni legate all’uso di filtri solari chimici. Le particelle fotostabili di origine minerale offrono una protezione sicura contro i raggi UV, riducendo così i danni ossidativi dei radicali liberi sulla pelle.

Un aspetto importante di questo prodotto è la sua conformità al Trattato Coralli Hawaii. Questo significa che il latte solare rispetta la normativa che vieta l’utilizzo di sostanze dannose come l’Oxybenzone e l’Octinoxate, che possono danneggiare i coralli e l’ecosistema marino.

Il Latte solare Mineral SPF30 di Omia è dermatologicamente testato per garantire la sua efficacia e sicurezza. Inoltre, è certificato ICEA come prodotto ecobiologico, con una formula vegana che esclude l’uso di filtri chimici, siliconi e coloranti. È anche testato per la presenza di Nichel, Cobalto e Cromo, evitando così eventuali reazioni allergiche o irritazioni cutanee.