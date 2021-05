Una crema solare vegana che, oltre a proteggerti dai raggi UVA e UVB, è amica dell’ambiente, è cruelty free e con il 100% di filtri minerali. Quando ti trovi bene con un prodotto per la cura della pelle, è impossibile rimanere immuni alle novità o al lancio di nuovi prodotti. Così è accaduto a me. E per fortuna, direi, visto che ho trovato la crema solare vegana migliore mai provata.

Dopotutto, le basi di questo successo c’erano tutte fin dalla prima occhiata. Si tratta di una nuova crema solare vegana del famoso marchio Hawaiian Tropic, con cui mi sono sempre trovata benissimo. Il filtro solare SILK HYDRATION LOTION con protezione 30 è ormai un must-have della mia borsa da mare, un prodotto irrinunciabile della mia estate.

Quando ho saputo che il marchio specialista dell’abbronzatura aveva lanciato una linea vegan e amica dell’ambiente, mi sono precipitata a provare un prodotto. Si tratta del latte solare mineral protezione 30, una crema solare vegana nutriente con cui Hawaiian Tropic compie un

importante passo avanti in ottica di sostenibilità ambientale: una linea di solari vegan, cruelty free e con il 100% di filtri minerali.

La nuova crema solare vegana non solo protegge la pelle dai raggi solari e la idrata in profondità ma contribuisce a rispettare l’ambiente. Due piccioni con una fava, dunque.

Inoltre, come spiega il marchio, questa nuova crema solare è “reef friendly”, ovvero priva di oxybenzone e ottinoxato nel rispetto dei mari.

Lo scorso weekend sono andata al mare e, ovviamente, ho avuto occasione di provare subito il mio nuovo acquisto. Che dire, la crema solare vegana ha rispettato tutte le mie aspettative. Essendo il primo sole dell’anno, l’ho spalmata per bene. Sono riuscita a colorirmi senza scottarmi, cosa quasi impossibile per me, che ho una carnagione molto chiara. Inoltre, si stende bene, non unge e non macchia.

La potenza di questo filtro solare è tutta nella sua formula leggera, idratante e resistente all’acqua, arricchita con piante hawaiane tra cui noce di Kukui, Guava e Cocco, con l’iconico profumo Hawaiian Tropic. La linea, completamente vegan, non contiene filtri chimici, parabeni né ingredienti testati sugli animali.

Questa crema ha una texture leggera effetto seta, che si fonde perfettamente con la pelle senza lasciare residui.

Ovviamente, tutti i prodotti Hawaiian Tropic sono dermatologicamente testati e certificati come Cruelty Free da PETA all’interno del suo programma Beauty Without

Bunnies.