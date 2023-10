Corea del Sud, secondo paese al mondo con un piano nazionale vegetale

Dopo la Danimarca, la Corea del Sud si posiziona come il secondo Paese al mondo a implementare un piano nazionale dedicato a trasformare il panorama alimentare. Il Ministero dell’Agricoltura, dell’Alimentazione e degli Affari Rurali sudcoreano ha annunciato un’iniziativa completa per sostenere l’industria alimentare a base vegetale, seguendo la tendenza globale verso scelte alimentari più sostenibili.

La crescita del mercato globale

La decisione della Corea del Sud di abbracciare il movimento a base vegetale è guidata dalla crescente consapevolezza sui benessere degli animali, preoccupazioni ambientali e richieste di opzioni alimentari più salutari. Il governo sudcoreano prevede che il mercato globale degli alimenti a base vegetale raggiungerà i 35.000 miliardi di won entro il prossimo decennio, evidenziando il suo impegno verso la sostenibilità e la crescita di questo settore.

Corea del Sud, dettagli del piano

Il piano sudcoreano è multifronte e include la creazione di un centro di ricerca dedicato alle proteine alternative, iniziative per promuovere l’uso di prodotti agricoli nazionali nelle alternative vegetali e il supporto all’esportazione di tali prodotti. Questo approccio mira a stimolare l’innovazione, ridurre le importazioni e rafforzare il ruolo del paese nel mercato globale degli alimenti a base vegetale.

Guida ufficiale per le proteine alternative

Il Piano Nazionale 2022 include per la prima volta una guida ufficiale per le proteine alternative, incorporando anche la carne coltivata. Il lancio ufficiale del piano è previsto per dicembre, sottolineando l’impegno della Corea del Sud verso questa trasformazione alimentare.

Crescita dell’Industria Alimentare a Base Vegetale in Corea del Sud

L’industria alimentare a base vegetale in Corea del Sud ha registrato una crescita notevole, con circa 250 marchi che offrono quasi 3.000 prodotti con il marchio Vegan Society. Marchi come UNLIMEAT, Veggie Garden, Devotion Foods, Better Meat e My Plant stanno guidando la produzione di opzioni a base vegetale di alta qualità.

Impatto sul Settore della Ristorazione

La transizione verso offerte a base vegetale non si limita ai prodotti al dettaglio. LOTTERIA, la più grande catena di fast-food sudcoreana, ha introdotto l’Ria Miracle Burger, un hamburger a base vegetale, in tutte le sue 1.300 sedi. Anche Korean Air ha implementato pasti vegani su tutte le sue rotte internazionali, rispondendo alla crescente richiesta di opzioni etiche e sostenibili.