Come l’anno scorso, anche quest’anno stiamo affrontando un’estate particolarmente calda, con ondate di calore che portano le temperature ben oltre i 40 gradi. In queste condizioni meteorologiche estreme, è fondamentale prendere le giuste precauzioni per garantire il comfort e proteggere la salute. Uno strumento essenziale per far fronte a questo caldo intenso è l’utilizzo corretto dell’aria condizionata. Un uso appropriato del condizionatore è fondamentale non solo per contenere i costi della bolletta, ma anche per ridurre al minimo l’impatto ambientale.

Per questo motivo ENEA ha pubblicato 10 consigli utili per un corretto utilizzo dell’aria condizionata

L’importanza della classe energetica

Quando si tratta di selezionare un condizionatore, è fondamentale prestare attenzione alla classe energetica. Questa scelta rappresenta un requisito chiave per ridurre i consumi energetici e prevenire brutte sorprese nella bolletta. Indipendentemente dalla tecnologia utilizzata, è sempre preferibile optare per modelli con una classe energetica superiore alla A. Questa scelta comporta diversi vantaggi, tra cui una riduzione significativa delle emissioni di CO2 nell’atmosfera e un consumo energetico inferiore.

L’etichetta energetica riporta il consumo energetico annuo, che tiene conto di circa 1400 ore di funzionamento in modalità riscaldamento e 350 ore in modalità raffreddamento, oltre al consumo di energia in altre modalità come lo standby. Scegliendo, ad esempio, un condizionatore con classe energetica “A+++”, è possibile ridurre la spesa per l’energia elettrica fino al 30-40% rispetto a un modello di classe “B”.

Pertanto, fare una scelta oculata della classe energetica del condizionatore non solo contribuisce a ridurre i costi energetici, ma anche a preservare l’ambiente limitando le emissioni di CO2.

Corretta pulizia e manutenzione

La pulizia e la corretta manutenzione del condizionatore sono molto importanti. I filtri dell’aria e le ventole devono essere puliti alla prima accensione stagionale e almeno ogni due settimane. Questo è il luogo in cui si accumulano più frequentemente muffe e batteri dannosi per la salute, inclusa la temibile legionella, un batterio che può causare malattie gravi e persino essere mortale.

È altrettanto importante controllare la tenuta del circuito del gas del condizionatore. Ciò garantisce che non ci siano perdite di gas nocive per l’ambiente e per la sicurezza delle persone.

È bene ricordare che la normativa richiede l’obbligo di avere il libretto impianto e di effettuare controlli periodici per gli impianti con una potenza superiore a 10 kW per quelli invernali e a 12 kW per quelli estivi. Queste disposizioni servono a garantire che gli impianti siano sicuri, efficienti e conformi alle norme vigenti.

Non raffreddare troppo l’ambiente e attenzione all’umidità

Quando si utilizza un condizionatore, è importante evitare di raffreddare eccessivamente l’ambiente. Secondo le normative vigenti, durante la stagione estiva, la temperatura interna non dovrebbe scendere al di sotto dei 24-26 gradi centigradi. Tuttavia, spesso è sufficiente una differenza di due o tre gradi rispetto alla temperatura esterna per raggiungere un comfort ottimale.

Per contrastare la sensazione di caldo opprimente, l’attivazione della funzione “deumidificazione” può essere sufficiente. L’umidità presente nell’aria può far percepire una temperatura più elevata di quella effettiva. Di conseguenza, ridurre l’umidità relativa può rendere l’ambiente più confortevole, anche a una temperatura leggermente più alta.

Mantenere un livello di umidità adeguato e una temperatura moderata aiuta a creare un ambiente piacevole senza bisogno di raffreddare eccessivamente. Questo può portare a una maggiore efficienza energetica e a una riduzione dei costi di gestione del condizionatore.

Ricorda quindi di impostare la temperatura in modo appropriato e di considerare l’attivazione della funzione di deumidificazione per ottenere un ambiente confortevole ed evitare sprechi energetici.

Scegliere la tecnologia inverter

Un condizionatore con sistema di controllo inverter offre numerosi vantaggi. Questa tecnologia consente al compressore di regolare costantemente la sua velocità di rotazione, garantendo prestazioni ottimali in qualsiasi condizione di utilizzo. Ciò significa che la potenza frigorifera e termica erogata si adatta alle effettive necessità di raffreddamento o riscaldamento dell’ambiente.

I modelli con tecnologia inverter sono particolarmente utili quando si prevede di utilizzare l’aria condizionata per lunghe ore consecutive. Sebbene abbiano un costo leggermente superiore rispetto ai modelli dotati di tecnologia on-off, i condizionatori inverter offrono un consumo energetico più basso e una rumorosità ridotta. Questo si traduce in un maggiore comfort all’interno degli ambienti serviti.

Quindi, scegliendo un condizionatore con tecnologia inverter, potrai godere di prestazioni ottimali, maggiore efficienza energetica e un ambiente più silenzioso, migliorando il comfort all’interno della tua casa o dell’ufficio.

Occhio agli incentivi

Se stai pensando di acquistare un climatizzatore a pompa di calore e intendi sostituire integralmente o parzialmente il vecchio impianto termico, è importante tenere d’occhio gli incentivi disponibili. Puoi beneficiare di diverse opzioni, tra cui il Bonus Casa, l’Ecobonus e il Conto Termico 2.0.

Per conoscere i dettagli e le specifiche relative agli incentivi fiscali disponibili nel tuo paese o regione, ti consiglio di visitare il sito web dell’Ente Nazionale per l’Energia e l’Ambiente (ENEA) o consultare le risorse fornite dalle autorità competenti.

Approfittare di questi incentivi ti permetterà di ottenere un risparmio economico significativo e contribuirà anche a favorire la transizione verso soluzioni energetiche più sostenibili. Assicurati di informarti adeguatamente sui requisiti e le modalità di accesso agli incentivi per poter beneficiare appieno di queste opportunità.

Attenzione alla posizione

Durante l’installazione del condizionatore, è fondamentale posizionarlo nella parte alta della parete. Questa scelta strategica tiene conto del fatto che l’aria fredda tende naturalmente a scendere, mescolandosi più facilmente con l’aria calda che, al contrario, tende a salire.

Evita assolutamente di posizionare il condizionatore dietro divani o tende, poiché ciò creerebbe un effetto di barriera che ostacolerebbe la corretta diffusione dell’aria fresca.

Assicurandoti che il condizionatore sia posizionato correttamente e in una posizione alta sulla parete, potrai garantire un flusso d’aria ottimale e un’efficace circolazione nel tuo ambiente. Ciò contribuirà a mantenere una temperatura confortevole e uniforme in tutta la stanza.

Non lasciare porte e finestre aperte

È importante evitare di lasciare porte e finestre aperte quando il condizionatore è in funzione. Questo perché il climatizzatore lavora per raffreddare e deumidificare l’ambiente, rimuovendo calore ed umidità verso l’esterno. L’ingresso di “nuova” aria calda dalla stanza obbliga l’apparecchiatura a svolgere un lavoro extra per ripristinare la temperatura e l’umidità ai livelli desiderati, comportando un aumento del consumo energetico.

Per garantire un funzionamento efficiente ed evitare sprechi di energia, assicurati di tenere porte e finestre ben chiuse mentre il condizionatore è in uso. In questo modo, il sistema potrà lavorare in modo più efficace e mantenere una temperatura e un’umidità desiderate, senza dover combattere contro l’ingresso di aria calda dall’esterno.

Usare il timer e la funzione “notte”

Per ottimizzare l’utilizzo del tuo condizionatore, sfrutta le funzionalità del timer e della modalità “notte”. Queste opzioni ti consentono di ridurre al minimo il tempo di accensione del dispositivo e di aumentare il comfort complessivo.

Utilizzando il timer, puoi programmare l’accensione e lo spegnimento del climatizzatore anche a distanza, garantendo che si accenda solo quando è effettivamente necessario. Questo ti permette di evitare sprechi di energia e di raffreddare o riscaldare l’ambiente solo durante i momenti desiderati.

La funzione “notte” o “sleep” è particolarmente utile nelle ore notturne. Questa opzione regola automaticamente la temperatura ambiente in modo da adattarla alle variazioni della temperatura corporea durante il sonno. Ciò garantisce un comfort ottimale durante la notte, favorendo un riposo rigenerante.

Sfruttare queste funzionalità avanzate ti consente di massimizzare l’efficienza energetica del tuo condizionatore, riducendo il consumo di energia e migliorando il comfort complessivo dell’ambiente climatizzato.

Quindi, utilizza il timer e la modalità “notte” per controllare l’accensione e lo spegnimento del tuo condizionatore in modo intelligente, adattandolo alle tue esigenze specifiche e garantendo una gestione ottimale dell’energia consumata.

Coibentare i tubi del circuito refrigerante all’esterno dell’abitazione

Per garantire prestazioni ottimali e prevenire dispersioni energetiche inutili, è importante isolare termicamente i tubi del circuito refrigerante presenti all’esterno dell’abitazione. Questa pratica aiuta a mantenere l’efficienza del sistema e a ridurre le perdite di calore o freddo durante il funzionamento del condizionatore.

Inoltre, è consigliabile proteggere la parte esterna del climatizzatore da esposizione diretta al sole e alle intemperie. Questo può essere fatto utilizzando schermature solari o posizionando il condizionatore in luoghi ombreggiati. Evitare l’esposizione diretta alla luce solare e alle condizioni atmosferiche estreme contribuirà a preservare la durata e l’efficienza del condizionatore.

Assicurandoti che i tubi siano adeguatamente isolati termicamente e che la parte esterna del condizionatore sia protetta, potrai massimizzare le prestazioni del tuo sistema di condizionamento e ridurre al minimo le perdite di energia.

Ogni stanza ha bisogno del suo climatizzatore

Quando si tratta di climatizzare una casa, è importante considerare le esigenze di ogni singola stanza. Installare un condizionatore potente nel corridoio con la speranza che rinfreschi l’intera abitazione è un approccio inefficace. In realtà, l’unico risultato sarà quello di trovarsi a prendere un colpo di freddo ogni volta che si attraversa il corridoio, poiché sarà l’unico ambiente a beneficiare del raffreddamento.

Per garantire il massimo comfort, è consigliabile installare un condizionatore specifico in ogni stanza. Ciò consente di regolare individualmente la temperatura in base alle preferenze e alle necessità di ciascun ambiente. Ogni persona può godere di una temperatura gradevole e controllata nella propria stanza, senza influire sul comfort delle altre.

Quindi, invece di affidarsi a un unico condizionatore nel corridoio, prendi in considerazione l’installazione di climatizzatori separati per le diverse stanze della tua casa. Questo approccio personalizzato garantirà un comfort ottimale e ti permetterà di creare l’atmosfera ideale in ogni ambiente.

