Temperature oltre i 38 gradi in Italia: i consigli per contrastare il caldo

Nuova ondata di caldo i prossimi giorni: in tutta Italia le temperature sfioreranno i 38 gradi. Vediamo allora alcuni consigli per sopravvivere e contrastare il grande caldo che arriverà a breve. L’anticiclone africano, ribattezzato Scipione, ha portato l’estate in Italia già da tempo facendoci saltare completamente la primavera, con grande caldo fin da metà maggio. In Spagna, per esempio, le temperature insostenibili hanno superato anche i 40 gradi. E qui in Italia non andrà meglio: nei prossimi giorni sono attesi fino a 38 gradi. L’aumento delle temperature è previsto su tutta la penisola a partire da oggi 16 giugno, ma il picco si raggiungerà nel fine settimana.

Vediamo allora alcuni consigli per sopravvivere al grande caldo che ci aspetta, per contrastare le alte temperature.

Ondata di caldo: presta attenzione a ciò che bevi

Uno dei primi consigli degli esperti è quello di bere e, soprattutto, di scegliere con cura le bevande, facendo attenzione a quali assumere e quali no. Secondo la regola generale, è importante evitare gli stimolanti che, da soli, aumentano la frequenza cardiaca e aumentano la pressione sanguigna. Questo ci farà spendere più energia e calore.

Le bevande speziate aumentano la temperatura corporea, poiché la capsaicina invia messaggi al cervello indicando che il nostro corpo è a una temperatura più alta del normale. Questo ci farà sudare più del solito e per regolare la temperatura corporea, il corpo proverà a raffreddarsi.

L’acqua fresca naturale è l’alternativa migliore se abbiamo caldo e vogliamo evitare la disidratazione, ma possiamo aggiungere frutta fresca come qualche fettina di limone, mela verde, cetriolo o semplicemente ghiaccio.

Una buona opzione è l’acqua di cocco, poiché questa bevanda è super efficace nell’idratare il corpo in quanto ricca di elettroliti. Sarà simile a quella che potrebbe essere una bevanda isotonica, ma di origine naturale.

Anche tisane fresche, come l’infuso di limone con zenzero o menta, sono una buona opzione, e sempre preferibile alle bevande zuccherate o che contengono caffeina.

Secondo la medicina ayurvedica, le erbe hanno un effetto rinfrescante sul corpo, motivo per cui alcuni ingredienti come tamarindo, semi di coriandolo, cumino o finocchio sono una buona alternativa.

Devi evitare l’alcol, poiché per metabolizzarlo abbiamo bisogno dell’acqua corporea. E, inoltre, l’alcol a sua volta ha un effetto diuretico, che causerà una maggiore disidratazione.

Occhio all’abbigliamento

Anche il tuo abbigliamento ha molto a che vedere con il caldo che puoi sentire. Si consiglia di evitare indumenti molto attillati, che inibiscono la traspirazione e ci fanno sentire più caldo. Evitare anche tessuti acrilici non traspiranti.

I tessuti più adatti sono cotone e lino. È preferibile optare per colori chiari, perché i colori scuri conserveranno la luce solare e ci faranno sentire più calore. Cappelli e berretti con visiera sono ottimi alleati per proteggerci dal sole.

Dieta per contrastare il caldo

Gli alimenti consigliati sono quelli che ci forniranno un contenuto di acqua maggiore, come alcuni tipi di frutta e verdura. Scegliendo alimenti molto idratanti, forniremo al nostro corpo fino al 30% di acqua necessaria per rimanere idratato.

Dovremmo scegliere soprattutto verdure a foglia verde come lattuga, scarola, spinaci e tutta quella di stagione. Ma anche cetrioli, sedano, zucchine o ravanelli, così come frutta come melone, cocomero o frutti rossi.

Per quanto riguarda i piatti cucinati, dobbiamo optare per quelli che necessitano di una digestione leggera. Questo perché quando digeriamo la temperatura corporea sale. Le insalate sono un’opzione eccellente. Così come le zuppe fredde, che possono essere aromatizzate con erbe aromatiche.

Un’altra buona alternativa sono i frullati verdi, con lattuga, spinaci o altri ingredienti freschi e facilmente digeribili.

Dobbiamo sempre tenere conto della quantità di cibo che mangiamo, perché una sovralimentazione ci farà aumentare la temperatura corporea.

Se abbiamo intenzione di mangiare cibi con digestione più lenta, come carni (ricche di proteine), o altri ricchi di zuccheri o grassi, dobbiamo tenere presente che causeranno più calore nel corpo. Tuttavia, se accompagniamo questi cibi con insalate di lattuga e condimenti leggeri, aiuteremo a rendere queste proteine ​​più digeribili e, di conseguenza, più consigliate in questa ondata di caldo.

Abitudini di vita

Stare lontano dalle alte temperature e soprattutto da fonti di calore, come le cucine, o ovviamente evitare l’esposizione diretta al sole. L’ombra diventerà una buona alleata. In casa, aerare gli ambienti ed evitare la luce solare diretta utilizzando tende o persiane.

Fare la doccia con acqua più fresca del solito ma non fredda, e cambiarci i vestiti, ci aiuterà a migliorare la sensazione di freschezza.

Nel nostro corpo ci sono alcuni punti chiave che, se teniamo freschi, ci aiuteranno ad abbassare la temperatura corporea. Questi sono i piedi, i polsi, il collo, il torace e le tempie.

Se abbiamo intenzione di fare esercizio , è importante che venga fatto all’ombra e non nelle ore più calde. Oppure scegliere un luogo chiuso con temperatura controllata, per evitare colpi di calore. Inoltre, nel caso di persone non abituate all’esercizio, questi giorni di estremo non sono i più appropriati per iniziare un allenamento.