Dimentica i Fab Four, ora c’è un nuovo trio reale che spadroneggerà sul web. I 3 figli di Kate Middleton hanno affrontato il loro primo impegno reale da soli, senza i genitori. George, Charlotte e Louis hanno partecipato al quiz televisivo di Sir David Attenborough in un raro video.

In un dolce video pubblicato sull’account Twitter ufficiale dei Cambridge, i figli di Kate e William hanno posto al naturalista Attenborough alcune domande, per sensibilizzare l’opinione pubblica a preservare il nostro pianeta.

Di fatto si tratta del primo vero impegno pubblico, da soli, per conto della famiglia reale inglese. E hanno dimostrato di essere davvero i gamba e per niente intimoriti dall’evento o dalle telecamere.

George, che ormai ha 7 anni, ha chiesto quale, secondo il naturalista, sarà il primo animale ad estinguersi. E Sir David Attenborough ha risposto che spera non accada mai, a nessun animale.

Charlotte, 5 anni, ha invece confessato di avere una simpatia per i ragni, mentre Louis, che a soli 2 anni, ha chiesto al naturalista quale fosse il suo animale preferito. Questa è la prima volta che possiamo ascoltare la voce di Louis, ed è proprio adarabile!

Anche se in passato George e Charlotte hanno già parlato davanti alla telecamera (chi può dimenticare quando Charlotte, durante il battesimo di Louis, ha detto sfrontatamente al fotografo “Tu non puoi venire”?). Ma questa è la prima volta che i 3 fratellini lo fanno in veste formale.

Kate Middleton, Will e i figli, l’incontro con Sir David Attenborough

Secondo quanto riferisce Hello! , Will e Kate Middleton hanno registrato questo video prima che l’intera famiglia incontrasse Attenborough di persona la scorsa settimana. I Cambridges hanno trascorso il pomeriggio con il naturalista e si sono goduti la proiezione del suo nuovo film, David Attenborough: A Life on This Planet nei giardini di Kensington Palace.

Tuttavia, il momento clou della visita di Attenborough è stato quando il naturalista ha regalato a George un dente di squalo gigante che ha preso durante una vacanza a Malta negli anni ’60. Purtroppo, però, il giovane principe potrebbe doverlo restituire, poiché il ministro della Cultura di Malta, José Herrera, avrebbe avviato un’indagine per determinare se il fossile dovesse essere riportato nel suo paese di origine.