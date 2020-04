ROMA – Per smaltire qualche caloria anche in quarantena, un workout di addominali e glutei da fare a casa può essere una buona opzione. Se l’isolamento domiciliare sta mettendo a dura prova i tuoi addominali, non disperare: basta un po’ di volontà e di costanza per correre ai ripari. Anche se si è chiusi in casa, infatti, è possibile praticare dei workout per dimagrire o, almeno, per non ingrassare.

Se noti che il tuo addome sta pian piano perdendo colpi, il modo migliore per dargli tonicità -oltre che adottare una dieta sana e ipocalorica- è quello di fare esercizi per addominali in modo costante. Purtroppo non ci sono scorciatoie che ci regalino addome piatto senza fatica. La buona notizia è che anche in casa è possibile praticare dei workout per addominali e glutei, semplicemente affidandoci a un buon tutorial tra i tantissimi proposti su Youtube.

Sia chiaro, per riuscire a non ingrassare, la prima regola è quella di seguire una dieta sana e ipocalorica, che preveda tutti i nutrienti ma che non ci appesantisca, soprattutto in questo periodo in cui siamo chiusi dentro casa. Oltre all’alimentazione però la nostra seconda arma per addominali scolpiti e glutei sodi è quella di ricorrere a dei workout da fare in casa.

Il tutorial che ti proponiamo oggi prevede un allenamento di 30 minuti specifico per addominali e glutei. Si tratta di esercizi mirati ad ottenere una pancia piatta e glutei alti e sodi in breve tempo. Questo workout ti permette di bruciare tra le 250 e le 400 calorie e dovresti ripeterlo almeno 2 volte a settimana, alternandolo ad altri workout brucia grassi, per esempio scegliendone uno tra quelli che ti stiamo proponendo ogni giorno.

Per questo allenamento non hai bisogno di alcun attrezzo specifico ed è perfetto da fare in casa. Ti consigliamo, tuttavia, di procurarti un asciugamano per il sudore e una bottiglia d’acqua.