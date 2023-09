La Ryder Cup 2023 è un evento di golf di prim’ordine che quest’anno si terrà in Italia. Nello specifico, come campo è stato scelto il Marco Simone Golf & Country Club. Ma perché è stato scelto questo campo? E qual è il legame con Lavinia Biagiotti? Vediamo le ragioni dietro questa scelta e il ruolo chiave di Lavinia Biagiotti nella struttura.

Il Significato della Ryder Cup

La Ryder Cup è molto più di un semplice evento sportivo. È un’ideologia, una fede e una passione che coinvolge giocatori e spettatori in modo unico. A differenza di altri sport e altri eventi, al Ryder Cup i golfisti partecipano a questo evento senza ricevere premi in denaro, ma piuttosto per la gloria. Questo crea un’emozione unica per gli spettatori.

La Scelta del Marco Simone Golf & Country Club

La Ryder Cup 2023 si svolgerà al Marco Simone Golf & Country Club, situato a Guidonia nei pressi di Roma. Secondo Sandro Maistrello, direttore del club, che in occasione di una intervista per una tesi di laurea ha parlato a lungo della scelta del Marco Simone per la Ryder Cup 2023, questa scelta è stata dettata dalle condizioni che hanno reso possibile l’organizzazione di un evento di questa portata. Roma è un’area iconica, e il Marco Simone è l’unico club con una struttura societaria che ha consentito un’agilità nella gestione dei cambiamenti necessari per il campo.

Il Ruolo di Lavinia Biagiotti

Lavinia Biagiotti Cigna, presidente del consiglio del Marco Simone Golf & Country Club, ha un ruolo cruciale nella struttura. Come rappresentante dell’impresa e presidente del Biagiotti Group, possiede una parte significativa delle azioni del club, conferendo a lei il potere di prendere decisioni importanti. Questa “proprietà snella” è stata fondamentale nella scelta del campo per la Ryder Cup, poiché ha consentito una gestione più agile rispetto ad altri club con un azionariato diffuso.

Gli Interventi di Riqualifica

In vista dell’evento, il Marco Simone Golf & Country Club ha subito un rifacimento totale del campo da gioco. La riqualifica ha puntato anche all’ecosostenibilità, utilizzando colture come il Paspalum, l’Agrostide e la Festuca, riducendo così il consumo di risorse idriche ed energetiche.

In sostanza, possiamo dire che la scelta del Marco Simone per ospitare la Ryder Cup 2023 è stata influenzata dalla sua agilità nella gestione e dalla visione di Franco Chimenti, presidente della Federazione Italiana Golf. Lavinia Biagiotti ha svolto un ruolo chiave grazie alla sua influenza nella struttura. Con interventi di riqualifica orientati alla sostenibilità, il campo è pronto ad accogliere uno degli eventi di golf più prestigiosi al mondo.