Nouhalia Benzina, prima calciatrice in campo con l’hijab

Si chiama Nouhalia Benzina e passerà alla storia come la prima calciatrice ad aver indossato il velo in campo. La sportiva è scesa in campo ad Adelaide con il suo Marocco: un match che in qualche modo ha fatto cadere un altro tabù, perché il difensore della nazionale nordafricana ha giocato con l’hijab, fissando una prima volta ai mondiali di calcio femminile. Esultano dai gruppi di sostenitori dell’hijab: “E’ davvero significativo” vedere una giocatrice indossare il velo su un palcoscenico tanto importante. Benzina “rappresenta molti di noi che non avrebbero mai pensato di poter un giorno assistere a tutto”.

Il divieto da parte della Fifa è caduto nel 2014 (fino ad allora era proibito scendere in campo con il copricapo musulmano per ragioni di sicurezza). Il difensore dell’Asfar e della nazionale rossoverde non aveva giocato nella partita inaugurale contro la Germania, mentre è partita titolare nel match contro la Corea del Sud vinto 1-0 dal Marocco (successo senza precedenti alla rassegna iridata per le marocchine) che resta così in corsa per la qualificazione ai mondiali.

Il velo indossato dalle donne per coprire capo e spalle nello sport ha sempre fatto discutere. Lo ha fatto Asma Elbadawi, sudanese-britannica, giocatrice e allenatrice di basket. È nota per aver presentato una petizione con la quale è riuscita a convincere la federazione internazionale a rimuovere il no all’hijab. Alle Olimpiadi di Rio 2016 aveva conquistato la copertina Doaa Eighobashy, egiziana classe 1996, che con la sua compagna di squadra, Nada Meawad ha indossato il hijab durante una partita di beach volley contro la Germania. contro la nazionale tedesca.

Ibtihaj Muhammad è stata invece la prima atleta musulmana americana a competere indossando il velo: la schermitrice ha fatto la storia, vincendo anche una medaglia olimpica e ispirando pure una Barbie in pedana con il velo. Nell’atletica in pista con il capo coperto anche Sarah Attar, nata in California, ma di origini saudite: ha gareggiato a Londra 2012 e poi a Rio (800 metri e maratona) con il capo velato rispettando la regola islamica del paese di origine in materia di abbigliamento. FONTE ANSA.