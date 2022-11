Tappetini yoga, i modelli da evitare secondo Altroconsumo

Lo yoga è diventata ormai una disciplina popolarissima in Italia. Con la pandemia da Covid-19 e i vari lockdown le discipline che stimolano il benessere psicofisico sono esplose. Il tappetino è lo strumento base per praticare, ma non tutti i modelli sono ideali e comodi allo stesso modo. Per venire incontro alle esigenze dei consumatori, Altroconsumo ha portato in laboratorio quattordici tappetini per verificarne qualità, resistenza e comfort. Il modello ideale deve essere ammortizzante, antiscivolo, traspirante e resistente. Dovrebbe inoltre essere 10 cm più lungo di chi pratica, in modo da potersi stendere comodamente. Per ogni praticante c’è un modello più adatto e l’associazione ha cercato di fare chiarezza anche su questo punto, fornendo dei modelli specifici per alcune esigenze.

Tappetini che hanno superato la prova.

Il modello Adidas (3 mm), “è adatto a chi tiene posizioni statiche di equilibrio, ad esempio la posizione dell’albero (Vrksasana). Chi soffre di fastidi alla schiena, fa movimenti a terra (Marjariasana) o pratica all’aperto potrebbe preferire più spessore e maggiore ammortizzazione, assicurati da Casall Grip & Cushion III (oltre 5 mm). Se ci si esercita molto fuori casa è consigliabile un modello leggero, meglio con tracolla: HMS Premium e Adidas arrivano a mezzo chilo, mentre Liforme raggiunge i 3 kg (…)”.

Tappetini che non hanno superato il test.

“Su 14 tappetini analizzati ne sconsigliamo quattro – spiega Altroconsumo – nonostante siano formalmente a norma: due, Kurma Grip Lite e Manduca PROlite, contengono naftalene (idrocarburo policiclico aromatico), classificato come possibile cancerogeno in quantità prossime al limite fissato dall’Istituto tedesco per la sicurezza (GS Mark), oltre a tracce di alcuni ftalati; altri due, Lotuscraft Oeko e Manduka eKO, contengono sostanze nitrosabili prossime al limite fissato dallo standard internazionale Oekotex e prossime al limite sono anche le proteine secondo la norma DIN EN 455-3 dei guanti in gomma monouso per prevenire allergie al lattice”. Insomma, prima di acquistare il vostro tappetino, verificate sempre che sia un modello affidabile. Foto di StockSnap da Pixabay.