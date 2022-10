Fitness: come allenarsi in modo più intelligente, non più difficile

“Allenati in modo più intelligente, non più difficile” dovrebbe diventare il nostro motto non ufficiale, specialmente quando si tratta di fitness e workout. Vediamo allora alcuni consigli per allenarsi in modo più intelligente ed efficace, pur non rendendo le nostre sessioni troppo difficili per noi e per la nostra preparazione.

1. Durante le sessioni di fitness metti via il telefono

Se dedichi agli esercizi in palestra solo 30-40 minuti, non massimizzerai il tuo tempo controllando costantemente il telefono. Lascia lo smartphone nella borsa e rimani concentrato per ottenere il massimo dai tuoi allenamenti di fitness.

2. Esegui esercizi composti

Qualsiasi esercizio che coinvolge più articolazioni è un esercizio composto e questi esercizi saranno la base per i tuoi allenamenti. Se i tuoi obiettivi prevedono di migliorare la forza, concentrati sugli squat, gli stacchi da terra, i remi, i plank e le presse. Se il tuo obiettivo è l’intensità e bruciare molte calorie nel tuo allenamento, abbassa i pesi di circa il 25% dalla tua massima resistenza ed esegui due di questi esercizi insieme. Ad esempio, uno squat frontale con manubri e una pressa per le spalle o uno stacco da terra rumeno e piegato.

3. Concentrati mentalmente sui muscoli

Se ti concentri sul muscolo che stai lavorando, lo aiuterai a coinvolgerlo e quindi a vedere risultati migliori.

4. Sii coerente con il fitness

Anche se hai solo 20 minuti di tempo, sfruttali! Fai un rapido circuito brucia calorie a casa, questo varrà comunque e ti aiuterà a rimanere in carreggiata anche a lungo termine.

5. Fai periodi di riposo più brevi tra gli esercizi

Gli esercizi di gruppo in superset o circuiti ti aiutano a mantenere alta la frequenza cardiaca e ti aiutano a stare più tempo sotto tensione contemporaneamente.

6. Isola i gruppi muscolari

Se stai lavorando per aumentare la forza e sei in grado di allenarti tre o più giorni alla settimana, riserva un giorno per gli allenamenti per tutto il corpo, un giorno per la parte inferiore del corpo e un giorno per la parte superiore. Questo ti darà abbastanza tempo tra un allenamento e l’altro per aiutare i tuoi muscoli a recuperare in modo che ogni allenamento possa essere massimizzato in ciò che ne trarrai! L’isolamento dei muscoli in giorni di allenamento consecutivi comporterà la tua incapacità di lavorarli in modo efficace il secondo giorno, e alla fine potrebbe portare a lesioni dovute a un recupero improprio.

7. Cambia le carte in tavola, cambia il modo di fare fitness

A volte non hai bisogno di una routine più difficile, solo una diversa. Cambia regolarmente i tuoi esercizi per mantenere i muscoli sempre vigili. Questo impedirà lo stallo.

8. Fai uno spuntino pre-allenamento intelligente

Le noci, lo yogurt greco o una banana sono tutti ottimi snack pre fitness per aumentare la tua energia e ottenere il massimo dal tuo allenamento.