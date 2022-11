Fare sport a stomaco vuoto fa bruciare il 70% in più di grassi

Fare sport a stomaco vuoto aiuta a bruciare il 70% in più di grasso rispetto all’allenamento due ore dopo aver mangiato. E’ quanto emerge da uno studio pubblicato sull’International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism, citato dal Daily Mail. Gli scienziati sportivi della Nottingham Trent University hanno scoperto l’allenamento a digiuno la sera aumenta la quantità di grasso bruciato durante l’esercizio. La quantità di grasso bruciato durante un ciclo di 30 minuti è aumentata di circa il 70% da 4,5 g a 7,7 g.

“Volevamo esplorare l’impatto dell’esercizio a digiuno in prima serata, che secondo noi era il momento più popolare per fare esercizio durante la settimana”, ha affermato Tommy Slater, ricercatore di scienze dello sport presso la School of Science and Technology della Nottingham Trent University. “Digiunare prima dell’esercizio serale potrebbe giovare ad alcuni elementi della salute a causa dell’aumento della quantità di grasso bruciato durante l’esercizio o della riduzione del numero di calorie consumate durante il giorno”.

“Se fatto regolarmente può migliorare il modo in cui il corpo affronta i picchi di zucchero nel sangue dopo aver mangiato”, ha specificato l’esperto, che ha aggiunto: “Tuttavia, nonostante questi benefici, il digiuno durante il giorno sembra ridurre le prestazioni fisiche, la motivazione e il divertimento delle persone, il che potrebbe rendere più difficile per alcune persone mantenerlo a lungo termine”.

Anche un precedente studio dell’Università di Bath, nel Regno Unito, pubblicato sulla rivista American Journal of Physiology – Endocrinology and Metabolism, ha messo in luce i vantaggi di allenarsi a stomaco vuoto. Dai risultati è emerso, come evidenzia Dylan Thompson, tra gli autori dello studio, che “dopo aver mangiato, il tessuto adiposo è occupato a ‘rispondere’ al pasto e l’esercizio in questo momento, non stimolerà gli stessi cambiamenti in termini di benefici”. “Questo significa- ha conlusoco- che l’esercizio in uno stato di digiuno potrebbe provocare cambiamenti più favorevoli nel tessuto adiposo, e ciò potrebbe essere benefico per la salute a lungo termine”.