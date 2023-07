Vivere con animale da compagnia non migliora sempre la salute mentale, soprattutto se si parla di malattie mentali gravi. Un sondaggio, condotto dall’Università di York, ha rivelato che vivere con un animale, ad esempio un cane, un gatto, un pesce o un uccello, non ha migliorato il benessere o ridotto la depressione, l’ansia o il senso di solitudine per i proprietari con gravi malattie mentali, come il disturbo bipolare o la schizofrenia, rispetto a chi vive senza un animale. La ricerca è stata pubblicata sulla rivista CABI Human-Animal Interactions.

I ricercatori spiegano che le loro scoperte contrastano la convinzione sempre più diffusa che gli animali aumentino la salute mentale e il benessere in tutti i contesti. Nel sondaggio condotto su 170 partecipanti britannici con gravi malattie mentali, 81 hanno riferito di avere almeno un animale e oltre il 95% ha riferito che il proprio animale ha fornito loro compagnia e li ha fatti sentire amati. Anche se la maggior parte dei partecipanti ha percepito il legame con il proprio animale come forte, nello studio non sono stati riscontrati miglioramenti statisticamente significativi nella salute mentale e nei sentimenti di solitudine tra chi ha un animale e chi non lo ha.

La dottoressa Emily Shoesmith, del Dipartimento di scienze della salute dell’Università di York, ha dichiarato: “Ora si presume sempre più che gli animali da compagnia siano utili per la salute mentale di tutti i proprietari nella maggior parte o in tutte le circostanze, ma potrebbe non essere così. La pandemia ha fornito un’opportunità unica per esaminare più da vicino questa domanda e abbiamo scoperto che mentre molti partecipanti con gravi malattie mentali hanno riferito che il loro animale era un’ancora di salvezza durante questo periodo, i benefici potrebbero essere stati controbilanciati dall’ulteriore stress e ansia causati dalla cura di un animale nel contesto del blocco”.

“Questi nuovi dati sono stati raccolti dopo che le restrizioni alla pandemia erano state revocate e, sebbene abbiamo riscontrato piccoli miglioramenti in termini di risultati di benessere riportati rispetto al sondaggio precedente, non abbiamo riscontrato che la proprietà degli animali fosse significativamente associata a un maggiore benessere, depressione, ansia o solitudine”.

La dott.ssa Elena Ratschen, del Dipartimento di scienze della salute dell’Università di York, ha dichiarato: “Una possibile spiegazione per le nostre attuali scoperte potrebbe essere che la responsabilità aggiuntiva della proprietà degli animali potrebbe ancora esacerbare altri potenziali fattori di stress vissuti da persone che vivono con gravi malattie mentali. Questo include il costo del cibo, le spese veterinarie e l’incertezza sull’alloggio”.

“I risultati suggeriscono che la natura delle interazioni uomo-animale è complessa. Il legame tra proprietari e animali è stato percepito come elevato in questo studio ed è senza dubbio molto importante nella vita delle persone. Non è necessariamente ragionevole, tuttavia, presumere che sia un mezzo per migliorare i sintomi di gravi malattie mentali o disperdere i sentimenti di solitudine in una popolazione altamente svantaggiata di persone con queste malattie”. Fonte: Medical X Press.