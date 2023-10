Vaccino COVID-19: chi deve farlo e quando – guida completa

Con la circolare del 27 settembre 2023, il Ministero della Salute ha lanciato la campagna di vaccinazione anti COVID-19, confermando l’importanza cruciale del vaccino nel prevenire la malattia causata dal virus SARS-CoV-2.

Vaccino COVID-19: quelli attualmente disponibili

Nell’ambito della campagna autunnale e invernale, il vaccino somministrato sarà il Comirnaty Omicron XBB 1.5, formulazione monovalente adattata contro la sottovariante del virus Omicron XBB.1.5, conosciuta anche come “Kraken”. La stretta correlazione di questa sottovariante con altre varianti circolanti rende il vaccino efficace contro diverse forme del virus, come indicato dall’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA). L’attesa è ora per l’approvazione dell’EMA per il vaccino proteico adiuvato Nuvaxovid XBB 1.5 di Novavax.

Chi Deve Sottoporsi alla Vaccinazione?

La vaccinazione di richiamo è raccomandata per:

Persone dai 60 anni di età. Ospiti delle strutture per lungodegenti. Donne in gravidanza (qualsiasi trimestre) e nel post-partum, comprese coloro che allattano. Operatori sanitari e sociosanitari. Persone dai 6 mesi ai 59 anni con elevata fragilità.

Fragilità e Condizioni a Rischio

Le persone con le seguenti condizioni sono raccomandate per la vaccinazione:

Malattie croniche dell’apparato respiratorio.

Patologie cardio-circolatorie.

Malattie cerebrovascolari.

Diabete e altre endocrinopatie severe.

Malattie neurologiche.

Obesità (BMI >30).

Insufficienza renale cronica.

Malattie emopoietiche ed emoglobinopatie.

Patologie oncologiche in trattamento o post-trattamento.

Altre Categorie Raccomandate

La vaccinazione è consigliata anche a familiari, conviventi e caregiver di persone con gravi fragilità.

Quando Fare il Vaccino di Richiamo?

La dose di richiamo è raccomandata dopo almeno 3 mesi dall’ultima dose di vaccino anti-COVID-19, indipendentemente dal numero di dosi ricevute in passato o dalle contrazioni dell’infezione. La recente diagnosi di infezione non è una controindicazione, e in genere, il richiamo è consigliato ogni anno.

Interazione con Altri Vaccini

I nuovi vaccini aggiornati possono essere somministrati contemporaneamente ad altri vaccini, come ad esempio il vaccino antinfluenzale.

Ricordiamo che la vaccinazione è un passo fondamentale nella lotta contro il COVID-19. Le categorie raccomandate dovrebbero consultare i loro medici per una valutazione personalizzata. Per chiunque desideri il vaccino, è possibile richiederlo, con le autorità sanitarie che verificheranno la disponibilità di dosi. La scienza e la prevenzione restano le chiavi per superare questa pandemia.