Gravidanza, vaccino contro streptococco protegge nascituro

Sono stati positivi i risultati di una seconda fase di sperimentazione su un vaccino contro lo streptococco di tipo B. La vaccinazione viene somministra in gravidanza e serve a proteggere il nascituro nei primi mesi di vita. Nello studio, i cui dati sono stati pubblicati sul New England Journal of Medicine, la somministrazione del vaccino ha stimolato la produzione di anticorpi contro il batterio e questi venivano trasmessi al bimbo. I dati ottenuti dallo studio consentono di avviare un programma di sperimentazione di fase III propedeutico a un’eventuale approvazione del vaccino.

Streptococco B nei neonati

Le infezioni da streptococco B nei neonati possono causare complicazioni potenzialmente molto gravi. A oggi l’unica strategia per ridurre il rischio di infezione nel piccolo è la somministrazione di antibiotici alla mamma durante il travaglio, qualora sia riscontrata una positività al batterio. La sperimentazione del vaccino, sviluppato da Pfizer, è stata condotta su 360 donne.

I test hanno consentito di confermare la sicurezza del prodotto, di identificare il dosaggio più efficace e di avere una prima indicazione sulla sua efficacia: la vaccinazione ha stimolato infatti la produzione di anticorpi anti-streptococco; inoltre, questi venivano trasferiti al nascituro.

Una seconda parte dello studio, che ha coinvolto circa 18 mila donne, ha stimato la quantità di anticorpi necessari a conferire protezione contro l’infezione, confermando che i livelli raggiunti con la vaccinazione sono efficaci.

“Ogni anno, ci sono quasi 400 mila casi di malattie infantili e circa 13 mila bambini nati morti e morti infantili in tutto il mondo a causa dello streptococco di gruppo B“, ha affermato Annaliesa Anderson, a capo della ricerca sui vaccini di Pfizer.

Lo streptococco è un batterio di cui esistono vari tipi, molti dei quali non provocano malattie. In alcuni casi, tuttavia, può causare faringotonsilliti, otiti, meningiti, polmoniti, infezioni generalizzate ed endocariti (infezioni della cavità interne o delle valvole del cuore). Anche la scarlattina, la malattia reumatica e un’infiammazione del rene (glomerulonefrite) sono causate dallo streptococco. FONTE ANSA.