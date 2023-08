Tumore al Seno: Un Ecografo Integrato nel Reggiseno per Diagnosi Precoce

L’innovazione tecnologica sta raggiungendo nuovi traguardi nella lotta contro il tumore al seno grazie a uno straordinario progetto sviluppato dal Massachusetts Institute of Technology (MIT) negli Stati Uniti. Un ecografo integrato nel reggiseno sta aprendo nuove possibilità nella diagnosi precoce dei tumori al seno, offrendo una soluzione che potrebbe aumentare la sopravvivenza al 98%.

Un Dispositivo Rivoluzionario a Portata di Mano

Immagina uno scanner a ultrasuoni indossabile, poco più spesso di un cerotto, che può essere integrato nel reggiseno. Questo è il risultato del lavoro dei ricercatori del MIT, che hanno sviluppato uno scanner a ultrasuoni in 3D con una struttura a nido d’ape che si adatta perfettamente alla forma del seno. Il dispositivo è dotato di uno scanner interno inserito in un piccolo tracker, il quale può essere posizionato in sei diverse angolazioni. Questo scanner può essere facilmente ruotato per acquisire immagini da diverse prospettive, e ciò senza richiedere alcuna competenza specifica per il suo utilizzo.

Risultati Promettenti contro il Tumore al Seno

I risultati di questo progetto sono stati pubblicati sulla prestigiosa rivista Science Advances. Lo scanner a ultrasuoni integrato nel reggiseno è stato testato su una donna di 71 anni con una storia pregressa di cisti mammarie. Questo innovativo dispositivo ha dimostrato di essere in grado di individuare formazioni con un diametro di soli tre millimetri, corrispondenti allo stadio iniziale dei tumori al seno, fino a una profondità di otto centimetri. Questi risultati sono paragonabili a quelli ottenuti dalle sonde ecografiche utilizzate nei centri medici.

Una Missione Personale

L’ispirazione per questo progetto è venuta dall’esperta di materiali, Canan Dagdeviren, la quale ha vissuto in prima persona l’impatto devastante del cancro al seno. La perdita di un familiare a causa di un tumore che è stato rilevato troppo tardi ha spinto la ricercatrice a trovare una soluzione che potesse migliorare la diagnosi precoce e aumentare la sopravvivenza. I tumori al seno che si sviluppano tra i controlli di screening programmatisi rappresentano una sfida significativa, e questo dispositivo diagnostico indossabile offre una nuova prospettiva per aiutare le donne a monitorare la loro salute in modo continuo.

Una Svolta nell’Individuazione Precoce del Tumore al Seno

L’integrazione di uno scanner a ultrasuoni nel reggiseno rappresenta un passo audace verso una diagnosi più tempestiva e accurata dei tumori al seno. Grazie al lavoro dei ricercatori del MIT, questo dispositivo potrebbe cambiare il modo in cui affrontiamo il tumore al seno, consentendo una diagnosi precoce e una maggiore sopravvivenza. Questa innovazione è un esempio tangibile di come la tecnologia possa avere un impatto profondo sulla salute e sulla vita delle persone, aprendo nuove opportunità per la prevenzione e il trattamento delle malattie.