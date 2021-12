Mangiare troppo in fretta raddoppia il rischio di colesterolo alto. Al contrario, pranzare e cenare restando seduti a tavola almeno 20 minuti aiuta il metabolismo e consente di tenere sotto controllo l’introito calorico e quindi il peso. Lo dice una ricerca dell’Università Federico II di Napoli, in corso di pubblicazione sul Journal of Translational Medicine. La ricerca conferma i benefici di masticare lentamente e di dedicare tempo ai pasti.