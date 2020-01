Priyanka Chopra ha sfoggiato uno dei look più sensuali sul red carpet dei Grammys 2020. L’attrice indiana ha indossato indossava un abito Ralph & Russo in avorio con maniche a campana, caratterizzato da una profonda scollatura che lasciava intravedere parte del décolleté e l’ombelico (guarda il video in fondo alla pagina).

Un outfit che ricordava molto la forma del famoso Jungle dress, iconico abito che la star Jannifer Lopez ha scelto per i Grammy del 2000. Dopo che salì sul palco con quell’abito, ci fu un boom di ricerche per poterlo rivedere sul web. “E’ stata la ragione per cui Google Images è stato creato”, ha spiegato la diva. E la scelta dell’attrice indiana sembra tutt’altro che casuale. Il suo è stato con molto probabilità un tributo alla cantante americana.

Priyanka Chopra e il marito Nick Jonas, anche lui insieme a lei sul red carpet dei Grammy, si sono fidanzati nell’agosto 2018 in una cerimonia a Punjabi Roka, Mumbai. Nel dicembre 2018, la coppia si è sposata al palazzo Umaid Bhawan, Jodhpur, durante le tradizionali cerimonie indù e cristiane.

In un’intervista per Harper’s Bazaar, Priyanka ha raccontato di aver notato Nick Jonas dopo averlo visto senza camicia nel video musicale. “La prima cosa che faccio al mattino è mettere la musica. Lo faccio da sempre, perché è una cosa che mi è sempre piaciuta e mi fa star bene. Ora con Nick c’è sempre una canzone in sottofondo per casa”. “E pensare che ho deciso di uscire con lui dopo aver visto il video di Close dove si stacca la camicia. Ora quella canzone è la mia preferita”.

Quanto ai Grammy, Billie Eilish ha vinto in tutte le principali categorie. La cantautrice 18enne, originaria di Los Angeles, ha vinto nella categoria miglior artista esordiente, miglior album dell’anno (When We Fall Asleep, Where Do We Go?), miglior canzone dell’anno e miglior registrazione dell’anno (Bad Guy). ‘When We All Fall Asleep, Where Do We Go?’ ha vinto anche nella categoria minore di Best Pop Vocal Album.