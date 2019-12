Includere pistacchi, noci, mandorle e nocciole nella dieta può ridurre l’aumento di peso e diminuire il rischio di sovrappeso e obesità. Il loro effetto saziante è di aiuto contro la lotta ai chili di troppo. Nello specifico i pistacchi (49 chicchi) hanno 159 calorie, 12,8 grammi grassi, 5,72 grammi di proteine, 7,7 grammi di carboidrati, 3 di fibre e 2 di zuccheri. (Fonte: Womenshealthmag). Sono una buona fonte di fibre, proteine, minerali magnesio e rame, vitamina E, acido folico e composti naturali per abbassare il colesterolo chiamati steroli vegetali.

Una dieta ricca di fibre presenti in verdura, legumi, frutta (compresa frutta secca e semi) si invecchia in salute, e si rimane fisicamente autonomi al riparo da disabilità fisiche ma anche da depressione, difficoltà cognitive, sintomi respiratori e malattie croniche (quello che viene definito, cioè, invecchiamento di successo). Le fibre – solubili e insolubili – sono un ‘ingrediente’ fondamentale della nostra alimentazione.

I pistacchi hanno meno calorie rispetto all’altra frutta secca. Sono ricchi di antiossidanti. I colori del pistacchio sono dovuti a nutrienti come la luteina (che è correlata al beta-carotene e vitamina A) e antociani. I pistacchi contengono melatonina, un ormone che regola il ciclo sonno-veglia. Mangiarli può aiutare a gestire i livelli di zucchero nel sangue. E’ quanto emerso da uno studio condotto su donne con un’alterata tolleranza al glucosio durante la gravidanza, ossia con diabete mellito gestazionale. I livelli di insulina nel sangue non sono aumentati durante le due ore successive al consumo di pistacchi.

Attenzione però ai pistacchi che si acquistano e alla loro provenienza. Meglio optare per quelli biologici. Secondo quanto affermato dalla Coldiretti lo scorso ottobre, diversi prodotti alimentari importati dalla Turchia sono risultati avere pesticidi oltre i limiti. “Una situazione che evidenzia chiaramente la distanza dagli standard di sicurezza alimentare dell’Unione Europea con evidenti rischi per la salute dei consumatori per l’assenza di adeguati controlli”, ha fatto sapere l’associazione.