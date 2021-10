L’autunno è un ottimo periodo per perdere peso e dire addio ai chili di troppo. Non necessariamente quelli che vi porteranno a raggiungere degli standard comuni, bensì quel giusto che vi consentirà di sentirvi meglio con voi stesse (sempre qualora ne abbiate la necessità).

Un meta-studio condotto dagli scienziati della California e del Texas e pubblicato sulla rivista scientifica Nutrients ha scelto le seguenti sei verdure come quelle che più aiutano le donne a dimagrire. Vediamo quali sono.

Gli alimenti alleati se vuoi perdere peso.

Con solo 34 kcal per 100 grammi di verdura cruda, i broccoli sono molto ricchi di fibre, prime alleata nella perdita di peso.

Questi alimenti sono ricchi di acido folico, niacina e vitamine A, C ed E. Sono anche uno dei cibi consigliati dagli esperti per avere capelli più belli.

Mettete nel carrello anche i peperoni, sempre che non vi diano problemi di digestione. Sono ricchi di vitamine A, C ed E, oltre che quelle gruppo B.

Il grande beneficio di questo alimento per la dieta è nella capsaicina, che contiene una sostanza che accelera il metabolismo e aiuta a bruciare i grassi.

Oltre a essere poveri di calorie, i fagiolini sono ricchi di potassio. Se li cuoci al dente mantieni il loro indice glicemico basso, evitando così picchi di zucchero nel sangue.

Ampio spazio alle verdure a foglia verde, ricche di acqua e fibre, combinazione ottima per l’effetto saziante e per la regolarità intestinale.

Questi alimenti hanno pochissime calorie. Per esempio gli spinaci ne hanno a malapena 21 per 100 grammi, questo spiega perché sono uno degli ingredienti più utilizzati da chi consuma frullati green per un effetto detox.

La zucca è una fonte di vitamine A, C ed E. Ma per evitare che il tuo apporto energetico salga alle stelle, opta per cotture più salutari e povere di grassi (il fritto con oli diversi da quello di oliva non è la soluzione).

Ultimi, ma non ultimi per importanza, cavolfiori e cavoli, che come le altre crocifere, sono ottimi per purificare e disintossicare il corpo grazie alla loro alta concentrazione di calcio e fibre. Foto di congerdesign da Pixabay.