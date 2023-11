Secondo i dati del 2022 dell’Oms, quasi una donna su 5 sperimenta depressione o ansia durante la gravidanza o, più spesso, nell’anno successivo al parto. Un 20% arriva ad avere pensieri suicidi o a compiere atti di autolesionismo. Secondo una ricerca pubblicata dall’American Psychological Association, i bambini le cui madri sono molto stressate, ansiose o depresse durante la gravidanza possono essere maggiormente a rischio di problemi di salute mentale e comportamentali durante l’infanzia e l’adolescenza. La ricerca è stata pubblicata sulla rivista Psychological Bulletin.

“La nostra ricerca suggerisce che il disagio psicologico durante il periodo della gravidanza ha un effetto piccolo ma persistente sul rischio dei bambini di comportamenti aggressivi, disinibiti e impulsivi”, ha affermato l’autrice dello studio Irene Tung, della California State University Dominguez Hills. “Questi risultati si aggiungono alla prova che fornire assistenza sanitaria mentale e supporto ampiamente accessibili durante la gravidanza può essere un passo fondamentale per aiutare a prevenire problemi comportamentali infantili“.

Lo studio si è basato sui dati di 55 studi che hanno coinvolto oltre 45.000 partecipanti totali. E’ stato misurato il disagio psicologico delle donne durante la gravidanza (incluso stress, depressione o ansia) e successivamente i “comportamenti esternalizzanti” dei loro figli, sintomi di salute mentale diretti verso l’esterno, come il disturbo da deficit di attenzione e iperattività o l’aggressività. Le donne che riferivano maggiore ansia, depressione o stress durante la gravidanza avevano maggiori probabilità di avere figli con comportamenti aggressivi o ostili, in base a quanto riportato dai genitori stessi o dagli insegnanti.

“(…) le esperienze di razzismo, le disparità economiche e la mancanza di accesso all’assistenza sanitaria sono noti fattori che contribuiscono allo stress durante la gravidanza. Comprendere come il disagio psicologico durante la gravidanza influisce sulle famiglie sottorappresentate è fondamentale per sviluppare politiche e interventi equi in materia di sanità pubblica”, ha affermato. Fonte: Medical X Press.