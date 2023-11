L’acqua del rubinetto fa venire i calcoli renali? La risposta

L’acqua del rubinetto fa venire i calcoli renali? Quante volte vi siete posti questa domanda. Eppure, la paura è infondata. I calcoli sono causati da una grossa concentrazione di sali, come calcio, acido urico e ossalato, presenti nelle urine e che possono portare alla creazione di cristalli urinari. Sono abbastanza comuni, circa tre uomini e due donne su venti, ne soffrono in diverse fasi della loro vita. Sono molto più frequenti negli individui con età compresa tra i 30 ed i 60 anni e compaiono raramente prima dei 20 anni di età. La concentrazione di calcio presente nell’acqua potabile di casa non provoca un aumento di calcoli renali. Lo conferma un articolo dell’Ansa che cita come fonte l’Istituto superiore di Sanità, la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri – Fnomceo e la Fondazione Veronesi.

Il consiglio di utilizzare acque leggere o moderatamente oligominerali in sostituzione dell’acqua del rubinetto per evitare la formazione di calcoli non è giustificato da evidenze scientifiche. Queste le conclusioni del fact checking: “Bere con regolarità l’acqua del rubinetto di casa non favorisce l’insorgenza di calcoli. La calcolosi dipende in molti casi da una predisposizione genetica: il rischio di sviluppare calcoli ai reni aumenta se in famiglia ci sono altre persone che ne soffrono. E’ stato dimostrato infatti che anche le acque minerali ricche di calcio sono utili nella prevenzione della calcolosi renale mentre, viceversa, una dieta povera di calcio può aumentare il rischio di sviluppare questa patologia”.

Insomma, nessuna paura nell’utilizzare l’acqua del rubinetto, come spesso sentiamo dire alla stregua di una leggenda metropolitana. Questo non esclude che ognuno possa scegliere di poter comprare un’acqua in bottiglia perché ne preferisce il gusto. Questo vale soprattutto per quelle minerali, che possono essere predilette per accompagnare il pasto.