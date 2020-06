Le uscite ai tempi del coronavirus sono accompagnate dall’immancabile mascherina per proteggerci e proteggere gli altri dal virus.

Chi la indossa solo per poche ore al giorno non va incontro a problemi di irritazioni cutanee, chi invece la deve indossare anche per motivi lavorativi sa quanto la pelle ne risenta.

Cosa succede alla pelle con le mascherine.

Se si uniscono il respiro intrappolato, il sudore e il grasso della pelle si finisce con il creare un ambiente umido sotto la maschera e ciò può aumenta il rischio di irritazioni.

Per questo è meglio optare per mascherine fatte con tessuti traspiranti e naturali, possibilmente 100% cotone.

Applicare una crema idratante ogni due ore è il metodo migliore per evitare sfregamenti con il tessuto.

Altra buona norma è lavare bene il viso prima e dopo aver indossato la mascherina, limitando il più possibile il trucco.

Il balsamo antisfregamento BodyGlide.

Abbiamo individuato un balsamo che potrebbe diventare l’alleato ideale per chi indossa a lungo le mascherine.

Si tratta di BodyGlide, un balsamo stick, che crea una barriera invisibile contro sfregamenti causati da abiti, scarpe e…anche mascherine.

Impermeabile e resistente all’umidità, non ostruisce i pori: permette alla pelle di respirare, anche quando fa caldo.

E’ stato creato da un surfista per evitare le irritazioni della muta, che viene tenuta per molte ore e in condizioni di umidità estrema.

Il Body Glide più adatto sotto le mascherine è quello “Face“, che tuttavia non è ancora disponibile in Italia.

Questo prodotto è ricco di vitamine A, B, E e F per ripristinare, proteggere e reintegrare l’umidità della pelle (ideale per chi soffre di punti secchi o screpolati).

Al momento è possibile comprare solo Body Glide classico, in vendita su Amazon a poco più di 20 euro.

Il consiglio più importante resta quello di rivolgersi al proprio dermatologo per avere suggerimenti su quali prodotti acquistare in base al proprio caso.

Ogni prodotto che proponiamo è stato selezionato e recensito in modo indipendente dal nostro team editoriale.

Se effettui un acquisto utilizzando i link inclusi potremmo guadagnare delle commissioni.